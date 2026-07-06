Landau – THW: SEEBA-Einsatz in Venezuela beendet

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach 9 Tagen und 4 Stunden hat die Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA) des Technischen Hilfswerks (THW) ihren Einsatz in Venezuela beendet. Die 48 ehrenamtlichen Einsatzkräfte waren nach einem internationalen Hilfeersuchen der venezolanischen Regierung in das Katastrophengebiet entsandt worden, um die internationalen Such- und Rettungsmaßnahmen nach einem schweren Erdbeben zu unterstützen.

Parallel zur SEEBA unterstützte ein zweiköpfiges Botschaftsunterstützungsteam des THW die deutschen Auslandsvertretungen sowie logistische und organisatorische Abläufe vor Ort. Dazu gehörten unter anderem Transportkoordinationen, die Unterstützung weiterer Hilfsorganisationen sowie die Mitwirkung bei der Einreise und Integration zusätzlicher medizinischer Einsatzkräfte.

Auch der THW-Ortsverband Landau war mit zwei Einsatzkräften Teil des Auslandskontingents. Mit Michael Spellmeyer und Dr. Andreas Knöpfler waren zwei erfahrene Helfer aus dem Ortsverband im

Einsatz. Beide übernahmen als Chief of Logistics beziehungsweise Deputy Chief of Logistics die vollständige Verantwortung für die Einsatzlogistik des THW in Venezuela.

Ihre Aufgaben umfassten den Aufbau und Betrieb der Base of Operations sowie die Sicherstellung der Versorgung mit Kraftstoff, Trinkwasser und Strom. Darüber hinaus verantworteten sie Transport- und Beschaffungsprozesse, die Materiallogistik sowie die technische Unterstützung im gesamten Einsatzraum. Besonders unter den Bedingungen des tropischen Klimas war die kontinuierliche Anpassung der Infrastruktur entscheidend, um den dauerhaften Einsatzbetrieb zu gewährleisten.

Der Einsatz wurde durch das Auswärtige Amt finanziert. Die Einsatzkräfte aus mehreren Landesverbänden des THW kehren nun nach Abschluss der Maßnahmen nach Deutschland zurück und werden dort in die Nachbereitung des Einsatzes eingebunden.

Foto: THW-Landau / Dennis Mager

Quelle: Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Ortsverband Landau i.d. Pfalz

Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Zuletzt aktualisiert am 6. Juli 2026, 08:37