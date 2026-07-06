Landau – Es ist wieder Kerwezeit in Mörzheim: Vier Tage Weinfest, Musik und Dorfleben vom 17. bis 20. Juli

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Es ist Sommer in Landau und damit Zeit für die Weinfeste der Stadtdörfer. Nach den ersten Festen der Saison in Wollmesheim und Arzheim lädt jetzt Mörzheim von Freitag, 17. Juli, bis Montag, 20. Juli, zur traditionellen Weinkerwe ein. Gefeiert wird an den bewährten Festorten im Dorf: in der Weinstube „Alte Kelter“, im Schulhof des Dorfgemeinschaftshauses, im Weingut Wambsganß, im Bio-Weingut Sommer sowie auf der beliebten Schaustellermeile „Im Kirchweg“. Die offizielle Eröffnung der Weinkerwe findet am Freitag, 17. Juli, um 19 Uhr in der „Alten Kelter“ statt. Gemeinsam mit Bürgermeister Lukas Hartmann wird Ortsvorsteherin Carina Langer das Festwochenende eröffnen.

An allen vier Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Für die passende musikalische Stimmung sorgen unter anderem „Los Dos Hombres“ am Freitagabend im Schulhof des Dorfgemeinschaftshauses sowie am Samstag die Band „Eased“. Weitere Live-Musik gibt es unter anderem am Freitagabend im BioWeingut Sommer mit „Flash‘K’Swag“ sowie mit Herbert Lang am Kerwemontag. Freundinnen und Freunde elektronischer Klänge kommen am Samstag beim Elektro- und House-Abend im BioWeingut Sommer auf ihre Kosten.

Ein besonderer Höhepunkt ist der Kerwesonntag, der ganz im Zeichen der Familie steht. Nach dem traditionellen MundArt-Kerwe-Gottesdienst um 10.30 Uhr im Weingut Wambsganß beginnt ab 11:30 Uhr das bunte Familienprogramm. Mit dabei sind die Musikkapelle Kleine Kalmit Arzheim, das Reptilium, eine Zaubershow mit Ted Louis sowie ein Grußwort des SPD-Landesvorsitzenden Alexander Schweitzer um 13 Uhr.

Bereits am Samstag ab 15 Uhr lädt der beliebte Hof-Flohmarkt zum Bummeln und Entdecken durch die Mörzheimer Straßen ein. Die Kerwe-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer haben ihre Öffnungszeiten und kulinarischen Angebote entsprechend angepasst und freuen sich auf zahlreiche Gäste. Im Schulhof des Dorfgemeinschaftshauses gibt es beispielsweise Waffeln.

Auch kulinarisch hat die Mörzheimer Weinkerwe wieder einiges zu bieten: Von regionalen Weinen über herzhafte Spezialitäten bis hin zu Kaffee und Kuchen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ergänzt wird das Angebot durch die Ausstellung „Art & Style“, die an allen Kerwetagen im Weingut Wambsganß zu sehen ist.

Bildunterschrift: In Mörzheim wird von Freitag, 17. Juli, bis Montag, 20. Juli, Kerwe gefeiert. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 6. Juli 2026, 08:49