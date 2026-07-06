Frankenthal – Flucht vor der Polizei endet im Acker

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am 05.07.2026, gegen 22:40 Uhr, flüchtete in der Wilhelm-Hauff-Straße von 67227 Frankenthal, ein aus Worms stammender 24-jähriger Mann mit einem Leichtkraftrad vor der Polizei und landete letztendlich im Acker. Das Leichtkraftrad und dessen Fahrer fiel der Polizeistreife an der Kreuzung Wormser Straße / Wilhelm-Hauff-Straße auf, da kein Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht war. Als die Streife wendete, um den bis dahin unbekannten Fahrzeugführer zu kontrollieren, beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und entfernte sich über den Feldweg in Richtung Frankenthal-Mörsch. Die Streife, welche das Leichtkraftrad kurz aus den Augen verlor, fand im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen letztendlich das Leichtkraftrad liegend im Feld vor und der 24-jährige Fahrer konnte dort ebenfalls angetroffen werden. Der Mann aus Worms war ohne Fremdeinwirkung aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von dem Feldweg abgekommen, kollidierte mit der Halterung eines Verkehrszeichens sowie mit der Rohrleitung der dortigen Bewässerungsanlage, wodurch er letztendlich in einem angrenzenden Acker zum Liegen kam. Der verunfallte 24-jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hat nach eigenen Angaben vor dem Unfall Betäubungsmittel konsumiert. Das Leichtkraftrad ist zudem nicht zugelassen. Den betreffenden Motorroller der Marke Aprilia nutzte er im Rahmen einer Probefahrt aufgrund eines Kaufinteresses. Nach ersten Ermittlungen hielt sich der Kaufinteressent nicht an die Absprache mit dem Verkäufer, dass die Probefahrt nur auf einem Privatgelände in Frankenthal hätte stattfinden sollen. Der 24-jährige wurde durch den Unfall am Bein verletzt und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft ich auf ca. 2000 Euro. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Zuletzt aktualisiert am 6. Juli 2026, 19:57