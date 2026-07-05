Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim startet den Vorverkauf für das DFB-Pokal-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern. Dauerkarten sichern exklusive Ticketvorteile.

Das mit Spannung erwartete DFB-Pokal-Derby zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern wirft seine Schatten voraus. Am 21. August 2026 empfängt der Waldhof den FCK im Carl-Benz-Stadion – ein Flutlichtspiel, das für eine ausverkaufte Kulisse und eine besondere Derby-Atmosphäre sorgen dürfte.

Für Fans gibt es jetzt einen entscheidenden Hinweis: Nur wer seine Dauerkarte für die Saison 2026/27 bis einschließlich 6. Juli 2026 erworben hat, erhält ein exklusives Vorkaufsrecht für das DFB-Pokalspiel.

Exklusiver Ticketvorteil für Dauerkartenbesitzer

Die erste Vorverkaufsphase beginnt am 14. Juli 2026 um 10 Uhr. Dauerkarteninhaber können dabei ihren Stammplatz sichern und zusätzlich zwei weitere Eintrittskarten erwerben. Insgesamt können somit drei Tickets pro Dauerkarte gekauft werden.

Der SV Waldhof Mannheim weist ausdrücklich darauf hin, dass ausschließlich Dauerkarten, die bis zum 6. Juli 2026 gekauft wurden, zum exklusiven Vorkaufsrecht berechtigen. Wer beim Pokal-Kracher gegen den 1. FC Kaiserslautern live im Carl-Benz-Stadion dabei sein möchte, sollte sich daher kurzfristig noch eine Dauerkarte sichern.

Vorverkaufsphasen im Überblick

14. Juli bis 21. Juli 2026: Exklusiver Vorverkauf für Dauerkartenbesitzer

22. Juli bis 25. Juli 2026: Mitglieder-Vorverkauf

Ab 26. Juli 2026 (10 Uhr): Freier Ticketverkauf – sofern noch Karten verfügbar sind

Alle weiteren Informationen zu den Vorverkaufsphasen sowie den Voraussetzungen für den Ticketkauf stellt der Verein auf seiner offiziellen Website bereit.

Mit dem traditionsreichen Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern erwartet die Fußballfans in der Metropolregion Rhein-Neckar eines der sportlichen Highlights des Sommers. Aufgrund der hohen Nachfrage wird mit einem großen Zuschauerinteresse gerechnet.

Quelle: SV Waldhof Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. Juli 2026, 16:51