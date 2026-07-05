Mannheim rollt: Letzte Skatenight der Saison am Mittwoch

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die letzte Mannheimer Skatenight der Saison findet am 8. Juli statt. Die rund 21 Kilometer lange Tour führt durch die Innenstadt und den Handelshafen.

Am Mittwoch, 8. Juli 2026, findet die letzte Skatenight der Saison in Mannheim statt. Alle Inlineskaterinnen und Inlineskater sind eingeladen, gemeinsam auf einer rund 21 Kilometer langen Strecke durch die Mannheimer Innenstadt und den Handelshafen zu rollen. Start ist um 19:30 Uhr am MVV-Hochhaus am Luisenring 49.

Der Startpunkt ist bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über die Haltestellen MVV Hochhaus oder Abendakademie erreichbar. Zudem stehen Parkmöglichkeiten für Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Verfügung. Die Wettervorhersage verspricht trockene Bedingungen und sommerliche Temperaturen von etwa 28 Grad – ideale Voraussetzungen für einen sportlichen Abend auf Inlineskates.

Die Strecke führt durch die Mannheimer Innenstadt sowie den Handelshafen und bietet zahlreiche attraktive Ausblicke auf die Stadt. Die vollständige Route ist in der Fleggz-App abrufbar.

Die Skatenight ist in zwei Abschnitte unterteilt: Der erste Teil umfasst rund 9 Kilometer und wird in einem gemäßigten Tempo gefahren. Er eignet sich besonders für Familien, Einsteiger und weniger geübte Skaterinnen und Skater. Nach etwa einer Stunde besteht im Bereich Jungbusch eine Ausstiegsmöglichkeit in der Nähe des Startpunkts.

Der zweite Streckenabschnitt ist rund 12 Kilometer lang und wird in einem deutlich höheren Tempo absolviert. Dieser Teil richtet sich an erfahrene und ausdauernde Skaterinnen und Skater, die sicher auf Inlineskates unterwegs sind.

Mit der Veranstaltung endet die Mannheimer Skatenight-Saison 2026. Wer weiterhin gemeinsam skaten möchte, hat jedoch in den kommenden Wochen Gelegenheit dazu: In Ludwigshafen stehen weitere Skatenights auf dem Programm. Bereits in der kommenden Woche führt die Tour unter anderem durch Maudach sowie über die Parkinsel mit einem besonders reizvollen Abschnitt direkt am Rhein.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass alle Teilnehmenden sicher auf Inlineskates fahren können sollten. Das Ende der Skatenight ist gegen 22:00 Uhr wieder am MVV-Hochhaus geplant. Die Veranstaltung findet nur statt, wenn die Straßen zum Startzeitpunkt trocken sind. Aktuelle Informationen werden am Veranstaltungstag spätestens ab 16:00 Uhr auf der Internetseite der Skatenight veröffentlicht.

Zuletzt aktualisiert am 5. Juli 2026, 15:54