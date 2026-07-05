Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Samstag, den 04.07.2026, gegen 11:30 Uhr, wurde der Polizeiwache Oggersheim gemeldet, dass sich im Bereich des Begütenweihers in Ludwigshafen zwei herrenlose Handtücher, Bekleidung und persönliche Gegenstände befinden würden .

Die Polizei führte zunächst Erhebungen vor Ort durch. Dabei stellte sich heraus, dass die Gegenstände bereits gegen 8 Uhr von einem Angler gesehen worden waren.

Aufgrund der unklaren Situation wurde eine Suchaktion gestartet.

Der Begütenweiher wurde von zwei Tauchern der Wasserrettung abgesucht, weiterhin setzte die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen Drohnen zur Suche ein. Der Uferbereich wurde ebenfalls begangen. Die Suche verlief bislang ohne Ergebnis, es ergaben sich keine konkreten Hinweise auf einen Unglücksfall.

Die Polizeiwache Oggersheim ersucht Personen, die Hinweise zu den gefundenen Gegenständen oder zur Suchaktion geben können, sich unter 0621 / 963 24650 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 5. Juli 2026, 09:26