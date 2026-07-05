Heidelberg-Handschuhsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Steckelsgasse in Heidelberg-Handschuhsheim kommt es derzeit zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim wurde gegen 16:15 Uhr ein Wasseraustritt bislang unbekannter Ursache gemeldet. Die Einsatzkräfte befinden sich aktuell vor Ort und haben die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Nähere Informationen über das Ausmaß des Wasseraustritts oder mögliche Auswirkungen liegen derzeit noch nicht vor.

MRN-News wird über die weitere Entwicklung berichten, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Keywords:

Zuletzt aktualisiert am 5. Juli 2026, 17:21