Germersheim – Landesehrennadel an Edwin Diesel verliehen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Edwin Diesel aus Scheibenhardt hat am 28. Juni für sein langjähriges großes ehrenamtliches Engagement die Landesehrennadel erhalten. Landrat Martin Brandl überreichte ihm als schöne Überraschung die Auszeichnung im Rahmen des Feuerwehrjubiläums in Scheibenhardt.

Durch seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz in vielen Bereichen hat sich Edwin Diesel außerordentlich stark um die Gemeinschaft in Scheibenhardt verdient gemacht und tut dies noch immer mit großem Engagement.

Bereits seit 1989 prägt Edwin Diesel die Kommunalpolitik in Scheibenhardt, zunächst als Gemeinderatsmitglied bis er von 1991 bis 1999 als Beigeordneter tätig war und dann Ortsbürgermeister wurde. Dieses Amt hat er über 25 Jahre lang mit großer Leidenschaft ausgefüllt und dabei die Gemeinde aktiv weiterentwickelt und mitgestaltet. Ob Ganztagsbetreuung in der Kindertagesstätte, die Errichtung einer Tempo 30 Zone, der erste Internetauftritt der Gemeinde oder der Bau eines Multifunktionsgebäudes und die Umgestaltung des Friedhofs, durch seinen unermüdlichen Einsatz hat Edwin Diesel Bleibendes für den Ort geschaffen.

Auch die deutsch-französische Freundschaft und die gute grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit dem Elsass lag ihm immer besonders am Herzen, eines der vielen sichtbaren Zeichen dafür ist das beliebte deutsch-französische Brückenfest oder das deutsch-französische Wandelkonzert im Rahmen des „Rheinischen Frühlings“. Diese gelebte europäische Freundschaft zeichnen ihn ebenso aus wie seine offene Art und sein Engagement, das die Gemeinde Scheibenhardt und die Partnerschaft mit Frankreich prägte.

Landrat Martin Brandl dankte Edwin Diesel für seinen jahrzehntelangen, unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz für die Gemeinschaft und wünschte ihm alles Gute. Den Glückwünschen und dem Dank schlossen sich auch Verbandsbürgermeisterin Iris Fleisch und Ortsbürgermeister Thomas Ehl an.

BUZ: Das war eine gelungene Überraschung: Im Rahmen des Feuerwehrjubiläums hat Edwin Diesel (Mitte) die Landesehrennadel erhalten. Foto: KV GER/mb

Zuletzt aktualisiert am 5. Juli 2026, 11:32