Altrip / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Samstag (4. Juli) auf Sonntag (5. Juli 2026) kam es gegen 1:00 Uhr auf dem Radweg entlang der Kreisstraße 13 in Altrip zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern.

Nach Angaben der Polizei waren die beiden Männer mit ihren Fahrrädern in entgegengesetzter Richtung unterwegs, als sie frontal miteinander kollidierten. Beide Radfahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass beide Beteiligten unter Alkoholeinfluss standen. Ein 31-jähriger Radfahrer wies einen Atemalkoholwert von knapp 1,1 Promille auf. Bei dem 43-jährigen Unfallbeteiligten ergab der Test einen Wert von knapp 2,8 Promille.

Beide Männer wurden zur Polizeiinspektion gebracht, wo ihnen Blutproben entnommen wurden. Aufgrund seines hohen Alkoholwertes musste der 43-Jährige anschließend zur weiteren medizinischen Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen beide Radfahrer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

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Zuletzt aktualisiert am 5. Juli 2026, 17:09