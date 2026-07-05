Altrip / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Freitag (3. Juli) auf Samstag (4. Juli 2026) kam es auf dem Altriper Fischerfest zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 19-jähriger Besucher erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeikräfte leistete.

Nach Angaben der Polizei hatte der Sicherheitsdienst die Beamten verständigt, weil sich der alkoholisierte Mann äußerst aggressiv verhalten und sich nicht mehr beruhigen lassen habe.

Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sprachen dem 19-Jährigen zunächst einen Platzverweis aus. Da dieser trotz mehrfacher Aufforderung nicht befolgt wurde, sollte der Mann in polizeilichen Gewahrsam genommen werden.

Während der Fesselung soll der 19-Jährige um sich geschlagen und getreten sowie die Einsatzkräfte beleidigt und bedroht haben. Bei dem Angriff wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 5. Juli 2026, 16:02