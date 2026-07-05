Mannheim-Wallstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf der A6 bei Mannheim-Wallstadt ist es am heutigen Sonntag zu einem Pkw-Brand gekommen. Polizei und Feuerwehr befinden sich derzeit im Großeinsatz.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim brennt ein Fahrzeug auf der Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Frankfurt auf Höhe von Wallstadt.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Frankfurt vollständig gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer müssen mit erheblichen Behinderungen und Staus rechnen. Es wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Zu möglichen Verletzten, der Brandursache oder dem entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Die Einsatzmaßnahmen dauern aktuell an. MRN-News wird über die weitere Entwicklung berichten, sobald neue Informationen vorliegen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. Juli 2026, 17:13