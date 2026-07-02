Worms – EXIST-Women Projekt an der Hochschule Worms beendet erfolgreiches erstes Halbjahr 2026



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein kurzer Rückblick auf das erste Halbjahr 2026 – weiter geht’s im September!

Nach einem ereignisreichen ersten Halbjahr verabschiedet sich das EXIST-Women Projekt der Hochschule Worms in die Sommerpause. Die nächsten Veranstaltungen finden ab Ende September 2026 wieder regelmäßig statt. Dann dreht sich alles um Marketing und Vertrieb im praxisnahen Workshop „Von Null auf Kund:in – erfolgreich starten in Marketing und Vertrieb“ unter der Leitung von Jan Roskosch (MOVYNG MEDIA, Darmstadt).

Austausch und Vernetzung beim Semesterabschluss

Zum Abschluss des Halbjahrs trafen sich am 02. Juni die Stipendiatinnen und ihre Mentorinnen zu einem Get-together auf dem Campus der Hochschule Worms. In lockerer Atmosphäre nutzten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit zum Austausch über ihre bisherigen Erfahrungen, aktuellen Herausforderungen und zukünftigen Pläne. Das Treffen bot nicht nur Raum für fachlichen Input, sondern stärkte auch den Zusammenhalt innerhalb der EXIST-Women -Community.

Dank an Stipendiatinnen und Mentorinnen

Unser Dank gilt allen Stipendiatinnen und besonders den engagierten Mentorinnen, die das Programm ganzjährig begleiten und mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung unterstützen – nicht nur beim Netzwerktreffen, sondern auch darüber hinaus. Dieses Jahr gibt es einige neue Mentorinnen, aber auch Frauen die das EXIST-Women Projekt schon seit Beginn an unterstützen.

EXIST-Women: Frauen auf dem Weg zur Gründung stärken

Das EXIST-Women Projekt verfolgt das Ziel, Frauen bereits vor und während der Gründungsphase zu fördern. Neben praxisnaher Wissensvermittlung steht der Aufbau eines starken Netzwerks aus Mentorinnen, Expertinnen und Gründerinnen im Fokus. Die Hochschule Worms ist stolz, Teil dieses bundesweiten Programms zu sein, das durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert wird. Ausgeführt wird es vom Projektleiter Prof. Michael Graef, sowie von Susan Jung und Marcel Mayer in der operativen Umsetzung.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen:

www.hs-worms.de/hochschule/diversity-office/kooperation-mit-gruendungswerkstatt

Bildunterschrift: Stipendiatinnen und Mentorinnen des EXIST-Women Projekts beim gemeinsamen Get-together zum Abschluss des ersten Halbjahres 2026 an der Hochschule Worms.

Quelle: Hochschule Worms, University of Applied Sciences

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 21:59