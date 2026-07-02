Weinheim – Weinheimer Wildblüten in Salz



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Nächster Wildkräutergang in Weinheim mit Dorisa Winkenbach am 4. Juli –

Blütensalz fürs Butterbrot

Entdecken, erkennen, nutzen, haltbar machen – aus dem Vollen schöpfen.

Unter diesem Motto steht der nächste sommerliche Wildkräutergang auf Weinheimer

Gemarkung; eine botanisch-kulinarische Exkursion mit der Weinheimer

Wildkräuterexpertin und Aroma-Köchin Dorisa Winkenbach am Samstag, 4. Juli, 10 Uhr

(Treffpunkt am Technologiepark 16 (nahe Feuerwehrzentrum). Es geht um

„Naturgeschenke – Blütenvielfalt für Mensch, Tier und Erde“.

Mit den Teilnehmern des stellt sie ein Blütensalz her, das direkt auf einem Butterbrot

verkostet werden kann. Dabei erklärt sie, was essbar ist und was nicht, wieviel, damit es

gut schmeckt und guttut! Außerdem verrät die Expertin unterhaltsam, wie in vielfältiger

Form die die Geschenke der Natur zum Einsatz kommen können und zur kulinarischen

Gesundheitsvorsorge vom Feinsten werden! Der Wildkräutergang geht etwa zwei

Stunden.

Kosten: 25 Euro pro Person (bis zehn Jahre frei), mit Rezepten und Fachinfos.

Anmeldung unter 0174 4163123 oder artemis@winkenbach.net.

Bitte mitbringen: Schraubgläser oder Zip-Beutel, Schreibzeug, festes Schuhwerk,

Kopfbedeckung, wetterangepasste Kleidung

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 20:47