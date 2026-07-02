Weinheim – Der Regen hat der Oase gutgetan



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Kostenlose Führung im Weinheimer Heilpflanzengarten am 5. Juli mit Astrid

Eichelroth

Der Weinheimer Heilkräutergarten auf den Terrassen des Weinheimer

Schlossparks am Blauen Hut hatte großen Durst. Der Regen und die leichte Abkühlung

der letzten Tage hat den Pflanzen der Kräuteroase gutgetan – Astrid Eichelroth atmet auf

und bietet am Sonntag, 5. Juli, 11 Uhr ihre monatliche kostenlose Führung an. Die

Sommerpflanzen blühen in allen Beeten, der Sonnenhut mit den verspielten

Blütenblättern, die Indianernessel, der Alant, der Fingerhut, der stärkende Extrakte gegen

Herz- und Kreislaufschwäche hergibt – gut bei Hitze.

Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Zu jeder Jahreszeit hat der Garten auf den Terrassen des Weinheimer Schlossparks

seinen Charme – samt seiner gesundheitsfördernden Wirkungen. Niemand kennt die

pflanzlichen Geheimnisse des Gartens so gut wie Astrid Eichelroth, die das Kleinod unter

den Burgen seit über 30 Jahren ehrenamtlich betreut. Im Juni 1995 wurde er eröffnet,

seither gehört er zu den besonderen touristischen Attraktionen Weinheims.

Der Weinheimer-Heilkräutergarten hat eine einzigartige Besonderheit: Die Beete sind nach

der heilenden Wirkung der Pflanzen eingeteilt. So gibt es ein Herz-Kreislauf-Beet, ein

Leber-Galle-Beet und zum Beispiel ein „Herz-Lunge“-Beet. Und darin gedeiht zum Beispiel

im Sommer der „Natternkopf“, dessen Tee gegen Husten, Fieber und Erkältung hilft. Es

gibt sogar eine Pflanzung gegen „Frauenleiden“; ein Schildchen mit „Männerschnupfen“

hat sich die Chefgärtnerin bislang „verkniffen“.

Im Frühjahr und im Sommer sind es Waldmeister und Wiesenmargeriten, bestens

geeignet für Tee und eine frühlingsfröhliche Bowle. Im Herbst, wenn mit der kalten

Jahreszeit Husten und Schnupfen drohen, blühen der Sonnenhut und die Ballonblume,

aber auch die Immortelle („Die Unsterbliche“), die in Weinheim als „Silber-Immortelle“

gedeiht. Ein Tee oder eine Tinktur aus ihren Blüten wirkt schleimlösend und

atembefreiend. Aber natürlich lohnt sich ein Besuch des Heilpflanzengartens auch

jederzeit auf eigene Faust, die Beete und Pflanzen sind beschriftet und je nach Wirkung

beschrieben. Der Zugang zum Weinheimer Schlosspark ist das ganze Jahr über tagsüber

kostenfrei möglich.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 20:43