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02.07.2026, 20:43 Uhr

Weinheim – Der Regen hat der Oase gutgetan

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Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Kostenlose Führung im Weinheimer Heilpflanzengarten am 5. Juli mit Astrid
Eichelroth

Der Weinheimer Heilkräutergarten auf den Terrassen des Weinheimer
Schlossparks am Blauen Hut hatte großen Durst. Der Regen und die leichte Abkühlung
der letzten Tage hat den Pflanzen der Kräuteroase gutgetan – Astrid Eichelroth atmet auf
und bietet am Sonntag, 5. Juli, 11 Uhr ihre monatliche kostenlose Führung an. Die
Sommerpflanzen blühen in allen Beeten, der Sonnenhut mit den verspielten
Blütenblättern, die Indianernessel, der Alant, der Fingerhut, der stärkende Extrakte gegen
Herz- und Kreislaufschwäche hergibt – gut bei Hitze.
Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Zu jeder Jahreszeit hat der Garten auf den Terrassen des Weinheimer Schlossparks
seinen Charme – samt seiner gesundheitsfördernden Wirkungen. Niemand kennt die
pflanzlichen Geheimnisse des Gartens so gut wie Astrid Eichelroth, die das Kleinod unter
den Burgen seit über 30 Jahren ehrenamtlich betreut. Im Juni 1995 wurde er eröffnet,
seither gehört er zu den besonderen touristischen Attraktionen Weinheims.

Der Weinheimer-Heilkräutergarten hat eine einzigartige Besonderheit: Die Beete sind nach
der heilenden Wirkung der Pflanzen eingeteilt. So gibt es ein Herz-Kreislauf-Beet, ein
Leber-Galle-Beet und zum Beispiel ein „Herz-Lunge“-Beet. Und darin gedeiht zum Beispiel
im Sommer der „Natternkopf“, dessen Tee gegen Husten, Fieber und Erkältung hilft. Es
gibt sogar eine Pflanzung gegen „Frauenleiden“; ein Schildchen mit „Männerschnupfen“
hat sich die Chefgärtnerin bislang „verkniffen“.

Im Frühjahr und im Sommer sind es Waldmeister und Wiesenmargeriten, bestens
geeignet für Tee und eine frühlingsfröhliche Bowle. Im Herbst, wenn mit der kalten
Jahreszeit Husten und Schnupfen drohen, blühen der Sonnenhut und die Ballonblume,
aber auch die Immortelle („Die Unsterbliche“), die in Weinheim als „Silber-Immortelle“
gedeiht. Ein Tee oder eine Tinktur aus ihren Blüten wirkt schleimlösend und
atembefreiend. Aber natürlich lohnt sich ein Besuch des Heilpflanzengartens auch
jederzeit auf eigene Faust, die Beete und Pflanzen sind beschriftet und je nach Wirkung
beschrieben. Der Zugang zum Weinheimer Schlosspark ist das ganze Jahr über tagsüber
kostenfrei möglich.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 20:43

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