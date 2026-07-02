Wattenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein mit Getränkekisten beladener Lastwagen hat am Donnerstagmorgen (02.07.2026) an der Anschlussstelle Wattenheim für einen größeren Feuerwehreinsatz und erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Aufgrund einer unzureichend gesicherten Ladung verteilten sich zahlreiche Getränkekisten auf der Fahrbahn. Die Auffahrt zur A6 in Fahrtrichtung Mannheim musste daraufhin für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizeiautobahnstation Ruchheim war ein 44-jähriger Lkw-Fahrer gegen 08:50 Uhr mit seinem Lkw-Gespann auf die Autobahn auffahren wollen. Auf dem Anhänger befanden sich rund 170 Getränkekisten mit vollen Wasserflaschen. Nach bisherigen Ermittlungen war die Ladung vor Fahrtantritt nicht ordnungsgemäß gesichert worden.

Im Kurvenbereich der Auffahrt hielt die Bordwand dem Druck der Ladung nicht stand und öffnete sich. Rund drei Viertel der Getränkekisten stürzten daraufhin auf die Fahrbahn sowie in den angrenzenden Grünstreifen. Zahlreiche Glasflaschen zerbrachen, wodurch sich Glasscherben großflächig verteilten.

Für die umfangreichen Reinigungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte der Polizeiautobahnstation Ruchheim gemeinsam mit der Autobahnmeisterei Wattenheim die Auffahrt vollständig. Die Freigabe der Strecke wurde nach Abschluss der Aufräumarbeiten für etwa 12:30 Uhr erwartet.

Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.500 Euro.

Gegen den 44-jährigen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen mangelhafter Ladungssicherung eingeleitet. Zudem werden die Kosten des Einsatzes der verantwortlichen Spedition in Rechnung gestellt.

Quelle: Polizeiautobahnstation Ruchheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 11:08