SÜW – Wir sind umgezogen! – Abteilung „Soziales“ und Abteilung „Jugend und Familie“ am neuen Messplatz



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Mehrere Abteilungen der Kreisverwaltung haben kürzlich innerhalb Landaus den Standort gewechselt:

Die Abteilungen „Soziales“ sowie „Jugend und Familie“ (auch Jugendamt genannt) befinden sich nun in

der Marie-Curie-Straße 5 am Neuen Messplatz in Landau. Denn der Landkreis hat Büros und

Besprechungsräume in der dortigen Zentrale der Sparkasse Südpfalz angemietet. Der Eingang zum

Jugendamt und zur Abteilung „Soziales“ befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes.

Das Gesundheitsamt ist wieder am „alten“ Standort in der Arzheimer Straße 1 in Landau zu finden. Dort

sind mittlerweile auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebs WertstoffWirtschaft (EWW)

untergebracht. Die Abteilung „Veterinärwesen, Landwirtschaft und Weinbau“ hat innerhalb dieses

Dienstgebäudes in der Arzheimer Straße die Büros gewechselt. Das Rechnungs- und

Gemeindeprüfungsamt arbeitet nun im Kreishaus, An der Kreuzmühle 2.



Ein Hintergrund der Umzüge ist, dass die Räumlichkeiten in der Klaus-von-Klitzing-Straße 2 in Landau

aufgegeben wurden.

Für alle Abteilungen der Kreisverwaltung gilt: Bitte vor dem persönlichen Besuch einen Termin

vereinbaren, damit das Anliegen bestmöglich erledigt werden kann. Mehr unter www.suedliche-

weinstrasse.de/termin.

Bildunterschriften:

1) Teile der Kreisverwaltung sind nun in der Marie-Curie-Straße 5 in Landau untergebracht, Foto: KV

SÜW

2) Der Zugang liegt auf der Gebäuderückseite. Foto: KV SÜW

Quelle: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 20:33