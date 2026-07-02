Sinsheim – Eine besondere Vernissage 8-jähriger Künstler Paul stellt im Rathaus aus



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einer besonderen Vernissage wurde am Dienstag, 30. Juni 2026, im Foyer des Rathauses Sinsheim (1. Obergeschoss) eine außergewöhnliche Kunstausstellung eröffnet: Der erst achtjährige Paul präsentiert dort eine Auswahl seiner Acrylbilder auf Leinwand.

Die überwiegend abstrakten Werke zeugen von großer Kreativität und Experimentierfreude.

Dass ein Kind in diesem Alter eine eigene Ausstellung im Rathaus präsentiert, ist eine besondere Premiere. Paul malt, seitdem er sechs Jahre alt ist.

„Wir wollten damals unsere Wände bunter gestalten und haben Leinwände und Farbe besorgt“, erzählte Pauls Mutter bei der Vernissage. „Paul hat dann sofort mit Feuereifer losgelegt und dabei erstaunliches künstlerisches Gespür bewiesen.“

Seither ist das Malen für den inzwischen Achtjährigen zur Leidenschaft geworden. Seine Werke fertigt er im heimischen Wohnzimmer an. Umringt von Farbtuben vertieft er sich dort in sein künstlerisches Schaffen. „Seine Knie sind meistens bunt“, berichtet sein Vater schmunzelnd. „Paul kniet sich im wahrsten Sinne des Wortes in seine Arbeit.“

Satte, leuchtende Farben haben es Paul dabei besonders angetan. Manchmal weiß Paul bereits im Vorfeld, was er auf die Leinwand bringen möchte, so zum Beispiel, wenn er Figuren aus seinem Lieblingscomputerspiel aufgreift. Andere Werke sind abstrakt und experimentell. In jedem Fall entsteht das Ergebnis erst im Laufe des Malprozesses. „Ich lege einfach los“, erklärt es Paul. Ganz ohne vorheriges Skizzieren fließen die Bilder quasi aus ihm heraus. Auch die Titel seiner Bilder fallen im spontan ein. „Viele Farben“, „Mehr Orange als sonst“ oder „Die seltsamen schwarzen Striche“ heißen seine Bilder beispielsweise. Andere Titel wie „Das Feuerwehrauto“ sind weniger abstrakt.

Die Entscheidung, die eigenen Werke einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen, erfordert nicht nur künstlerisches Talent, sondern auch Mut und Selbstvertrauen.

„Wir haben gelesen, dass es im Sinsheimer Rathaus regelmäßig Kunstausstellungen gibt. Als Paul uns sagte, dass er auch von einer eigenen Vernissage träumt, haben wir einfach mal die Kulturabteilung der Stadt kontaktiert“, führt seine Mutter aus. Durchaus überrascht sei sie dann doch gewesen, wie schnell die Antwort von Abteilungsleiter Joshua Ewald kam – und dass diese positiv ausfiel.

„Einen achtjährigen Künstler hatten wir bisher tatsächlich noch nicht“, führt Ewald aus. Pauls Werke überzeugten aber schnell. „Und dann kam auch ein bisschen Glück dazu: Wir hatten Anfang Juli tatsächlich noch Kapazitäten für eine Ausstellung im sonst häufig belegten Rathausfoyer.“

Auch Oberbürgermeister Marco Siesing zeigte sich schnell von der Idee begeistert, Paul eine Plattform zu bieten. „Es ist ungewöhnlich, dass ein so junger Mann so interessiert an Kunst ist und sich in so jungen Jahren bereits künstlerisch selbst verwirklicht“, wandte er sich bei der Begrüßung der Gäste zur Vernissage direkt an Paul. „Dem wollen wir gerne eine Chance geben.“

Im Anschluss an die Begrüßung sprach Paul in einem kurzen, von seiner Mutter moderierten Interview über seine Begeisterung für die Malerei, seine bisherigen künstlerischen Erfahrungen sowie die Entstehung seiner ausgestellten Werke.

Zum Dank an die Stadt überreichte Paul ein eigens dafür geschaffenes neues Werk: Das Bild ist in vier Teile unterteilt, die sowohl einzeln als auch als Gesamtwerk wirken. „Eins für Herrn Oberbürgermeister Siesing, eins für Herrn Ewald und jeweils eins für die beiden Mitarbeiterinnen in der Kulturabteilung, Frau Lechner und Frau Schüßler.“

Die Ausstellung ist noch bis einschließlich 17. Juli 2026 während der Öffnungszeiten des Rathauses im Foyer des 1. Obergeschosses zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.

BU: Künstler Paul (M.) mit seinen Eltern, seiner Schwester und Oberbürgermeister Marco Siesing (r.) bei seiner Vernissage

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 21:02