Schifferstadt – Verwaltung versorgt städtische Einrichtungen mit Trinkwasserspendern

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Von der Kita, über die Grundschulen und den Jugendtreff bis hin zur Stadtbücherei – elf Trinkwasserspender werden momentan in verschiedene Einrichtungen der Stadt gebracht und dort angeschlossen. Damit spart sich die Verwaltung ab sofort die kosten- und zeitaufwendige Ausfahrt von Wasserflaschen. Gleichzeitig sorgt sie für eine angenehmere Arbeitsatmosphäre vor allem bei großer Hitze.

Die Geräte sind überwiegend für die Mitarbeitenden gedacht. Die Leitungen der jeweiligen Einrichtungen entscheiden jedoch selbstständig, ob sich auch die betreuten Kinder, Jugendlichen oder Besuchenden bedienen können. Die Trinkwasserspender sind kindergesichert: Wassertemperaturen über 45 Grad müssen entsprechend freigeschaltet werden. Die Tisch- sowie Standgeräte der Marke AQMOS stellen raumtemperiertes und kühles stilles sowie Sprudelwasser, aber auch bis zu 95 Grad heißes Wasser zur Verfügung.

Genutzt wird das Wasser aus der Leitung, welches durch vier Filter gereinigt wird. Zusätzlich macht eine UV-C-Lampe am Ausguss durch Ultraviolettlicht Bakterien und Viren unschädlich.

Text & Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 13:40