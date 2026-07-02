Rinnthal / Landkreis Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Motorradunfall auf der B48 im Wellbachtal ist am Donnerstagnachmittag (02.07.2026) ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der junge Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Nach Angaben der Polizei war der 18-Jährige gegen 15:30 Uhr auf der Bundesstraße 48 in Fahrtrichtung Johanniskreuz unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Motorrad prallte gegen den Unterfahrschutz der Leitplanke. Der Fahrer erlitt dabei einen Bruch des Fußes und musste nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen musste die B48 im Wellbachtal für rund eine Stunde vollständig gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Quelle: Polizeiwache Annweiler

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Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 18:25