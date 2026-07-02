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Landrat landradeln
02.07.2026, 8:06 Uhr

Rhein-Pfalz-Kreis – Landradeln: Entdeckungstour durch den Kreis mit Landrat Volker Knörr

Landrat landradelnRhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Auftakt der Radtour-Reihe am 18. Juli in Bobenheim-Roxheim
Wenn der Landrat radelt, dann ist „Landradeln“ angesagt! Mit diesem neuen Format nimmt Landrat Volker Knörr die Bürgerinnen und Bürger einmal im Jahr mit auf eine besondere Entdeckungsreise durch den Kreis. Bei den geführten Radtouren werden mehrere Orte erkundet, während lokale Ansprechpartner spannende Einblicke in Natur, Region und aktuelle Themen geben. Auftakt ist am Samstag, 18. Juli, von 10 bis 14 Uhr ab Bobenheim-Roxheim.
„Ich freue mich sehr, zusammen mit den Kreisbürgerinnen und Kreisbürgern auf diese Entdeckungstour zu gehen“, sagt Landrat Volker Knörr. „Das Landradeln bietet die ideale Gelegenheit, unsere Region aus einer neuen Perspektive kennenzulernen, gemeinsam aktiv zu sein und miteinander ins Gespräch zu kommen.“

Los geht’s um 10 Uhr am Bahnhof in Bobenheim-Roxheim. Von dort aus fährt die Gruppe zunächst Richtung Altrheinarm zum Nonnenhof und rund um den Silbersee – an mehreren Stationen wird dabei der Naturschutz- und Biberbeauftragte des Kreises, Ewald Marx, über die Besonderheiten der heimische Flora und Fauna informieren. Anschließend geht es weiter
nach Großniedesheim zur historischen Stätte „Alter Galgen“: Ortsbürgermeister Markus Wilhelm wird dabei die Geschichte des Ortes näherbringen und Bürgermeister a.D. Michael Walther über die Bekämpfung des Sumpfkrebses referieren. Schließlich fährt die Gruppe nach Kleinniedesheim zum Schlosspavillon, wo Ortsbürgermeister Ewald Merkel viele spannende Fakten zum Schloss präsentieren wird. Danach können die Teilnehmenden den Ausflug mit Getränken und einem kleinen Snack im Pavillon gemeinsam ausklingen lassen.
Die Strecke umfasst insgesamt etwa 19 Kilometer, ist für die ganze Familie geeignet und wird mit den eigenen Fahrrädern zurückgelegt. Es wird empfohlen, auf ausreichenden Sonnenschutz zu achten sowie genügend Wasser oder andere Getränke für die Fahrt mitzubringen.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine vorherige Anmeldung bis spätestens 14. Juli ist daher unbedingt erforderlich.
per E-Mail an veranstaltungen@rheinpfalzkreis.de. Die Teilnahme ist damit noch nicht automatisch bestätigt – eine verbindliche Teilnahmebestätigung erfolgt per E-Mail, sofern noch ausreichend Plätze verfügbar sind.Alternative Anmeldemöglichkeit:
https://forms.office.com/e/HfL6zAhecm

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 08:06

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