Neuhofen – Vorsicht vor Betrügern – Aktuelle Warnmeldung



Neuhofen/Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es in Neuhofen vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen sich fälschlicherweise als Mitarbeiter einer Bank ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer derart, dass sie Kontodaten erlangen und Bankkarten im Nachgang an die Täter persönlich übergeben werden sollen. Es kann jeden treffen, denn die Täter agieren äußerst geschickt und skrupellos. Dabei passen sie ihre Gesprächstaktiken und Vorgehensweisen ständig an.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am

Telefon zu schützen:

– Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

– Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

– Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder

Wertsachen herauszugeben.

– Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den

Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen

Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

– Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst

über die Tasten ein.

– Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

– Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

– Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 21:15