Mannheim-Gartenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Mannheimer Gartenstadt sind zwei Straßeneinbrüche festgestellt worden. Betroffen sind der Märker Querschlag sowie der Anemonenweg. Aus Sicherheitsgründen wurden die beschädigten Bereiche umgehend abgesichert und teilweise für den Verkehr gesperrt.

Nach Angaben der Stadt befinden sich die Straßenschäden im Märker Querschlag auf Höhe der Hausnummer 33a sowie im Anemonenweg auf Höhe der Hausnummer 76.

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, wurde der Anemonenweg bis zur Baustelle für den Verkehr freigegeben, eine Weiterfahrt ist jedoch nicht möglich. Der Märker Querschlag wird im Laufe des Tages vollständig für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Müllabfuhr betroffen

Da die beschädigte Fahrbahn im Anemonenweg von den Fahrzeugen der Abfallwirtschaft nicht mehr befahren werden kann, werden die Anwohner gebeten, ihre Mülltonnen zu den nächstgelegenen Sammelpunkten in der Baldurstraße oder im Langer Schlag zu bringen.

Sanierungsarbeiten bereits angelaufen

Die Sanierungsarbeiten an beiden Schadstellen haben bereits begonnen. Die geänderten Verkehrsführungen sind beziehungsweise werden entsprechend ausgeschildert.

Die Stadt bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen und empfiehlt, den Bereich bis zum Abschluss der Arbeiten möglichst zu umfahren.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 15:46