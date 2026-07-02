Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Bauarbeiten muss die Anna-Sammet-Straße im Zeitraum von Montag, 6. Juli, bis Sonntag, 9. August 2026, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinie 54.

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Deidesheimer Straße und Therese-Blase-Straße

Entfall der Haltestellen Chisinauer Platz und Anna-Sammet-Straße

Ersatzhaltestellen in der Saarbrücker Straße und der Elisabeth-Altmann-Gottheiner-Straße

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 09:06