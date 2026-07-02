Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Mannheim führt am 8. und 9. Juli umfangreiche Brückenprüfungen an der Kammerschleusenbrücke durch.Für die Durchführung der Arbeiten werden Hubsteiger eingesetzt. Aus diesem Grund muss die Kammerschleusenbrücke für den Verkehr gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am 8. Juli voraussichtlich gegen 6 Uhr und endet am 9. Juli 2026 voraussichtlich gegen 18 Uhr. Eine Umleitungsbeschilderung wird eingerichtet.
Quelle: Stadt Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 09:53