Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Wettbewerb „Junge Talente“ ist aus der Zusammenarbeit des Kurpfälzischen Kammerorchesters (KKO) und der Musikschule Mannheim entstanden. Jungen Künstlerinnen und Künstlern, die sich dem Wettbewerb stellen, winkt als Hauptpreis ein Auftritt mit einem Profiorchester.

Zum Preisträgerkonzert, in dem die „Jungen Talente“ als Solisten gemeinsam mit dem KKO unter Leitung von Jan-Paul Reinke konzertieren, findet statt am

Freitag, 10. Juli 2026, 18-20 Uhr in der

Epiphaniaskirche, Andreas-Hofer-Str. 41 in Mannheim-Feudenheim

Auf dem Programm stehen folgende Stücke:

Saverio Mercadante (1795-1870): Konzert e-moll für Flöte und Streichorchester

Lisa Sophie Hald, Querflöte, Klasse Ingomar Weber

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Violinkonzert Nr. 4 in D-Dur KV 218

Esther Sinn, Violine, Klasse Carolin Johnson

Mieczyslaw Weinberg (1919-1996): Concertino für Violine und Streichorchester op. 42

Mathilda Huss, Violine, Klasse Anne Erdmann-Schiegnitz

Camille Saint-Saens (1835-1921): Klavierkonzert No. 2 op. 22

Jonathan Sinn, Klavier, Klasse Jan-Paul Reinke

Der Eintritt ist frei.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 09:09