Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Wettbewerb „Junge Talente“ ist aus der Zusammenarbeit des Kurpfälzischen Kammerorchesters (KKO) und der Musikschule Mannheim entstanden. Jungen Künstlerinnen und Künstlern, die sich dem Wettbewerb stellen, winkt als Hauptpreis ein Auftritt mit einem Profiorchester.
Zum Preisträgerkonzert, in dem die „Jungen Talente“ als Solisten gemeinsam mit dem KKO unter Leitung von Jan-Paul Reinke konzertieren, findet statt am
Freitag, 10. Juli 2026, 18-20 Uhr in der
Epiphaniaskirche, Andreas-Hofer-Str. 41 in Mannheim-Feudenheim
Auf dem Programm stehen folgende Stücke:
Saverio Mercadante (1795-1870): Konzert e-moll für Flöte und Streichorchester
Lisa Sophie Hald, Querflöte, Klasse Ingomar Weber
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Violinkonzert Nr. 4 in D-Dur KV 218
Esther Sinn, Violine, Klasse Carolin Johnson
Mieczyslaw Weinberg (1919-1996): Concertino für Violine und Streichorchester op. 42
Mathilda Huss, Violine, Klasse Anne Erdmann-Schiegnitz
Camille Saint-Saens (1835-1921): Klavierkonzert No. 2 op. 22
Jonathan Sinn, Klavier, Klasse Jan-Paul Reinke
Der Eintritt ist frei.
Quelle: Stadt Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 09:09