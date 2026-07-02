Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der zweiten Jahreshälfte bieten die bekannten Figurentheatertage „Puppenbühne“ der Jugendförderung im Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt erneut Figurentheater-Erlebnisse der besonderen Art an. Karten können jetzt schon unter www.puppenbuehne-shop.majo.de reserviert werden.

Das Angebot der Figurentheatertage „Puppenbühne“ setzt im Sinne der frühkindlichen kulturellen Bildung an. Mannheimer Kinder wie Jugendliche können regelmäßig Figurentheater-Vorstellungen besuchen.

Die Stückauswahl für die nächsten Monate ist so vielseitig wie die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen selbst. Kinder ab 3 Jahren können in wundersame Welten eintauchen und mehr über das Wünschen, die Entstehung der Welt, das Großwerden, Freundschaften, Mut, Fantasie und vergnügliche Dinge erfahren. Die symbolische Darstellung durch die Figuren bringt den Kleinen spielerisch unbekannte Welten näher und schafft zugleich einen direkten Bezug zu ihrem Lebensumfeld. Für ältere Kinder und Jugendliche bietet es den Abgleich und eine Auseinandersetzung mit den eigenen Lebensrealitäten. Ob für kleine oder große Besucher*innen, die Figurentheatertage „Puppenbühne“ sind ein besonderes Theatererlebnis, das neue gemeinsame Erfahrungen schafft, die Fantasie anregt und einen intensiven Austausch fördert.

Ausgewählt wurden Figurentheater-Bühnen auf hohem künstlerischem und theaterpädagogischem Niveau aus der Region und ganz Deutschland. Gespielt wird in unterschiedlichen Mannheimer Stadtteilen, um das breite Angebot in Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen der Stadt allen Mannheimer Familien präsentieren zu können und so ein Theatererlebnis auf kurzen Wegen zu erreichen ist.

Kinder ab 3 Jahren können beispielsweise in der Kinder- und Jugendbibliothek (Dalberghaus), N3, 4, am 9. Oktober 2026, 10 und 16 Uhr, mit „Schneeweißchen und Rosenrot“ Theater vom Figurentheater „Anderland“ aus Vechelde erleben sowie am 19. November 2026, 10 und 16 Uhr, mit dem Stück „Die Sachenfinderin“ vom Figurentheater Unterwegs.

Für Kinder ab 4 Jahren wird „Superwurm“ am 1. Oktober 2026, 10 und 16 Uhr, vom Figurentheater „Dornerei“ aus Neustadt in der Stadtteilbibliothek Schönau, Lötzener Weg 2-4, gespielt. Zudem gibt es zur Weihnachtszeit „Tomte Tummetott“ am 4. Dezember 2026, 10 und 15 Uhr, vom Münchener Figurentheater „Pantaleon“ in der Stadtteilbibliothek Rheinau, Kronenburgstraße 45-55, zu sehen.

Zu jedem der Figurentheaterstücke wird pädagogisches Begleitmaterial mit Literaturhinweisen von der Stadtbibliothek Mannheim erstellt. Damit können Erzieher*innen und Eltern mit ihren Kindern rund um den Puppenbühnen-Besuch und über die Vorstellung hinaus spielerisch und kreativ in die Welt des Figurentheaters eintauchen.

Der Eintritt beträgt pro Person bis zu 6 Euro.

Das Programm für das zweite Halbjahr 2026, ist ab sofort unter www.puppenbuehne-shop.majo.de verfügbar.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 08:50