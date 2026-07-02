Mannheim – Neuer Verwaltungsdirektor David Wolf startet am 1. Juli an der DHBW Mannheim



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Personelle Weichenstellung an einem der größten Standorte der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW): Zum 1. Juli übernimmt David Wolf das Amt des Verwaltungsdirektors an der DHBW Mannheim. Er leitet damit künftig die administrativen Geschicke einer Hochschule, die in der starken Hochschullandschaft der Metropolregion Rhein-Neckar fest verwurzelt ist und mit weit über 1.800 Partnerunternehmen und rund 5.700 Studierenden den Fachkräftebedarf von morgen sichert.

Das Rektorat um Rektor Prof. Dr. Jörg Baumgart heißt den erfahrenen Verwaltungsexperten herzlich willkommen und sieht in der Neubesetzung einen wichtigen Schritt, um die exzellenten Studien- und Forschungsbedingungen am Standort weiter zu stärken. „Die DHBW Mannheim zeichnet sich durch ihre enorme Innovationskraft und eine enge Vernetzung in der Metropolregion Rhein-Neckar aus. Um dieses starke Fundament zukunftsfähig und weiterhin so agil zu halten, benötigen wir eine moderne, serviceorientierte Verwaltung, die für unsere Studierenden, Lehrenden, Forschenden und unsere Partnerunternehmen den Hochschulalltag so reibungslos wie möglich gestaltet. Wir freuen uns sehr, dass wir David Wolf für diese Schlüsselposition gewinnen konnten. Er bringt genau das strategische Geschick, passende Erfahrungen und das Verständnis für unseren Standort mit, um die DHBW Mannheim administrativ auf Top-Niveau zu halten,“ betont Prof. Dr. Baumgart zu Wolfs Amtsantritt.

David Wolf selbst blickt mit großer Vorfreude auf die neue Aufgabe und möchte die organisatorische Weiterentwicklung der DHBW Mannheim aktiv mitgestalten. Für ihn ist eine moderne Verwaltung kein Selbstzweck, sondern ein entscheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit der Hochschule. Sein Anspruch ist es, administratives Know-how eng mit dem besonderen Profil der DHBW Mannheim zu verzahnen, um als moderne Verwaltung spürbare Entlastung und die bestmöglichen administrativen Rahmenbedingungen für alle Beteiligten zu schaffen. Ein zentraler Fokus seiner Arbeit wird in den kommenden Jahren auf der praxisnahen Digitalisierung der Verwaltungsprozesse liegen – immer im Einklang mit standortübergreifenden Strategien der Dualen Hochschule. „Mein Ziel ist es, diese Modernisierungsschritte am Standort Mannheim gemeinsam mit den Mitarbeitenden praxisnah umzusetzen. Wichtig ist mir dabei: Veränderung gelingt nur miteinander – die Menschen stehen für mich im Mittelpunkt,“ unterstreicht David Wolf seine Agenda. „Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, in den kommenden Wochen die DHBW Mannheim sowie die Kolleginnen und Kollegen vor Ort persönlich kennenzulernen.“

Kurzbiografie

Mit David Wolf startet ein erfahrener DHBWler am Standort Mannheim. Zuvor war er seit September 2017 Verwaltungsdirektor der DHBW Karlsruhe und Mitglied des Rektorats. Er verantwortete dort die Verwaltung der Studienakademie – von der Haushalts- und Budgetsteuerung über Personal, Facilitymanagement und Beschaffung bis hin zu Drittmitteladministration, Prüfungsamt und Rechtsangelegenheiten. Ein weites Spektrum, das ihn auch in Mannheim erwarten wird.

Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, der Finanz- und Personalsteuerung sowie in Governance- und Gremienfragen. In den vergangenen Jahren hat er in Karlsruhe wesentliche Transformations- und Modernisierungsvorhaben initiiert und umgesetzt, darunter digitale Workflows, den Aufbau moderner Serviceprozesse, ein internes Wissensmanagement sowie ein Ideen- und Veränderungsmanagement an der Studienakademie.

Zuvor war David Wolf als Projektleiter bei der Landeshauptstadt Stuttgart tätig, wo er unter anderem den Aufbau zentraler Bürgerservices sowie strategische Digitalisierungs- und Change-Management-Vorhaben verantwortete. Erfahrungen in der strategischen Organisationsentwicklung sammelte er als Unternehmensberater bei EY Ernst & Young GmbH im Bereich Government & Public Sector, wo er Großprojekte zur Verwaltungsmodernisierung im öffentlichen Sektor begleitete. Er studierte Politik- und Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz mit Studienaufenthalten in Berlin, Stockholm und Kopenhagen.

(Foto: DHBW Karlsruhe)

Quelle: Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 20:39