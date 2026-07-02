Mannheim – Geschwindigkeitskontrollen nächste Woche

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Mannheim führt vom 6. bis 10. Juli in folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durch:
Friedrich-Ebert-Straße – Krefelder Straße – Lange Rötterstraße – Relaisstraße – Rheinauer Ring – Römerstraße (Wallstadtschule) – Waldhofstraße (Wilhelm-Busch-Schule) – Wilhelm-Peters-Straße (Gerhart-Hauptmann-Schule)
Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.
Quelle: Stadt Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 19:45