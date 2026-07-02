Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 11. und 12. Juli 2026 wird das Stadtteilfest in der Schwetzingerstadt wieder ein Highlight für die Nachbarschaft. In diesem Jahr übernimmt der Jugendtreff Schwetzingerstadt zusammen mit dem „Förderverein Jugendtreff ..165 e.V.“ den Kaffee- und Kuchenverkauf – und das mit einem besonderen Ziel: Die Einnahmen sollen den Wunsch nach einem eigenen Billardtisch erfüllen.

Um diese Investition möglich zu machen, ist der Jugendtreff auf Kuchenspenden angewiesen. Ob Blechkuchen, Kekse oder Muffins – jede Spende ist herzlich willkommen. Die Abgabe ist zu folgenden Zeiten im Jugendtreff Schwetzingerstadt, Wespinstraße 2a, 68165 Mannheim, möglich:

– Freitag, 10. Juli 2026: 13 bis 20 Uhr,

– Samstag, 11. Juli 2026: 11 bis 12 Uhr,

– Sonntag, 12. Juli 2026: 9.30 bis 10 Uhr.

Das Team des Jugendtreffs Schwetzingerstadt freut sich über jede Unterstützung aus der Nachbarschaft, um den Jugendlichen ihren Wunsch zu erfüllen.

Weitere Informationen über den Jugendtreff unter: https://schwetzingerstadt.majo.de/.

Der Jugendtreff Schwetzingerstadt ist ein Angebot der Jugendförderung im Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 09:58