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02.07.2026, 8:30 Uhr

Mannheim – Fortschritte bei Zugangsgebäude mit Fahrradparkhaus – Öffnung der Zugangsrampe voraussichtlich ab 13. Juli

1Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Zugangsgebäude mit Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof-Süd nimmt sichtbar Gestalt an. Gebäude und Platz sind inzwischen weitgehend fertiggestellt. Mit dem Bauwerk entsteht am südlichen Zugang zum Mannheimer Hauptbahnhof eine zentrale Schnittstelle zwischen Bahnhof, Lindenhof, Glücksteinquartier, Innenstadt und Rhein für täglich 10.000 Passantinnen und Passanten. Damit wird das Gebäude künftig nicht nur Mobilitätsdrehscheibe, sondern auch eine belebte Anlaufstelle im neuen Stadtraum. Gesamtfertigstellung ist bis März kommenden Jahres vorgesehen.

„Das Zugangsgebäude mit Fahrradparkhaus mit Platz für 580 Fahrräder ist ein wichtiger Baustein für die Entwicklung der südlichen Bahnhofsseite. Hier entstehen bessere Wege, wettergeschützte Fahrradabstellmöglichkeiten, ein barrierefreier Zugang zur Bahnhofsunterführung und neue Angebote durch Gewerbe und Gastronomie im Erdgeschoss und auf dem Lindenhofplatz. Das ist eine wertvolle Entwicklung für Pendlerinnen und Pendler, für den Lindenhof und für Mannheim“, sagt Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Die anschließenden Lärmschutzelemente tragen zudem dazu bei, den Platz räumlich von der Südtangente zu fassen und die Aufenthaltsqualität zu verbessern.

Öffnung der Rampe steht an

Ab voraussichtlich 13. Juli ergeben sich Veränderungen für alle Nutzerinnen und Nutzer: Die aktuell in Nutzung befindliche vorläufige Treppe wird final fertiggestellt und muss für die notwendigen Arbeiten gesperrt werden. Dafür werden dann die neue barrierefreie Rampe sowie auch der zweite Aufzug geöffnet. Nach Fertigstellung der Treppe wird diese dauerhaft geöffnet und anschließend die Rampe nochmal gesperrt und für die endgültige Fertigstellung vorbereitet.

Die Gesamtkosten für das Bauwerk betragen voraussichtlich 13,45 Millionen Euro, das durch Landesmittel für das Fahrradparkhaus in Höhe von knapp 1,5 Millionen Euro gefördert wird.
Bildrechte: POLA / Stadt Mannheim
Quelle Text Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 08:43

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