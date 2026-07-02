Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

-Transaktion mit Unternehmenswert von 7,7 Milliarden Euro unterstreicht BASF-Strategie, den Wert der Standalone Businesses herauszustellen

-BASF erhielt am 30. Juni 2026 einen Zahlungsmittelzufluss vor Steuern von rund 5,8 Milliarden Euro

-Nach Abschluss der Transaktion hält BASF eine Eigenkapitalbeteiligung von 40 Prozent an dem Unternehmen Surventis, ehemals BASF Coatings

Die am 10. Oktober 2025 angekündigte Coatings-Transaktion zwischen Carlyle und BASF wurde nach Erhalt aller erforderlichen regulatorischen Genehmigungen am 30. Juni 2026 vollzogen. Der Unternehmenswert der Transaktion beträgt 7,7 Milliarden Euro. BASF erhielt am 30. Juni 2026 einen Zahlungsmittelzufluss vor Steuern von rund 5,8 Milliarden Euro. Nach Abschluss der Transaktion hält BASF nun eine Eigenkapitalbeteiligung von 40 Prozent an Surventis, ehemals BASF Coatings, bestehend aus den Geschäftseinheiten Fahrzeugserienlacke, Autoreparaturlacke und Oberflächentechnik. Der Unternehmenswert des gesamten ehemaligen BASF-Bereichs Coatings beträgt nach dieser Transaktion – zusammen mit der im Oktober 2025 abgeschlossenen Veräußerung des Geschäfts mit Bautenanstrichmitteln – 8,7 Milliarden Euro und impliziert ein 2024 EV/EBITDA-Multiple vor Sondereinflüssen von rund 13.

„Dieser erfolgreiche Abschluss ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung unserer ‚Winning Ways‘-Strategie, mit der wir den Wert unserer Standalone Businesses herausstellen wollen“, so Dr. Markus Kamieth, Vorsitzender des Vorstands der BASF SE. „Indem wir eine Eigenkapitalbeteiligung von 40 Prozent halten, werden wir weiterhin an der zukünftigen Wertschaffung des Coatings-Geschäfts partizipieren und gleichzeitig den strategischen Fokus von BASF schärfen.“

„Wir sind überzeugt, dass die neue Eigentümerstruktur eine hervorragende Grundlage für zukünftiges profitables Wachstum von Surventis bietet“, so Anup Kothari, Mitglied des Vorstands der BASF SE. „Wir wünschen den ehemaligen Mitarbeitenden von BASF Coatings viel Erfolg für ihren weiteren Weg in die Zukunft als eigenständiges Unternehmen.“

BASF weist das Coatings-Geschäft seit dem 30. September 2025 als nicht fortgeführtes Geschäft aus. Rückwirkend zum 1. Januar 2025 wird das Ergebnis nach Steuern des Coatings-Geschäfts im Ergebnis nach Steuern der BASF-Gruppe als separate Position („Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführtem Geschäft“) dargestellt. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst. Auch der Veräußerungsgewinn aus der am 30. Juni 2026 abgeschlossenen Transaktion wird in dieser Position ausgewiesen und entsprechend im Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen sowie im Ergebnis je Aktie der BASF-Gruppe gezeigt. Der Buchwert des Reinvermögens der Veräußerungsgruppe Coatings belief sich zum Jahresende 2025 auf rund 3,0 Milliarden Euro. Von Juli 2026 an wird die 40-prozentige BASF-Eigenkapitalbeteiligung an dem neuen Unternehmen als Finanzbeteiligung nach der Equity-Methode bilanziert. Der auf BASF entfallende Anteil am Ergebnis nach Steuern dieser Finanzbeteiligung wird im EBITDA vor Sondereinflüssen von Sonstige ausgewiesen werden.

Foto:NIO ES8 – Aluminiumkarosserie mit BASF Oxsilan® Dünnschicht-Vorbehandlung, CathoGuard® 800 KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung), wasserbasiertem Füller, Wasserbasislack und einem Zweikomponentenklarlack.

Foto: BASF

Über BASF

BASF steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Unser Anspruch: Wir wollen das bevorzugte Chemieunternehmen sein, um die grüne Transformation unserer Kunden zu ermöglichen. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 108.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Unser Portfolio umfasst als Core Businesses die Segmente Chemicals, Materials, Industrial Solutions und Nutrition & Care; die Standalone Businesses sind in den Segmenten Surface Technologies und Agricultural Solutions gebündelt. BASF erzielte 2025 weltweit einen Umsatz von rund 60 Milliarden €. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com

Quelle BASF SE

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 09:03