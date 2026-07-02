Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen a. Rh. unterstützt in ihrer nächsten Förderrunde 25 Projekte, Vereine und Initiativen mit einer Gesamtfördersumme von 116.986 Euro.

Die feierliche Übergabeveranstaltung am Montag, den 29. Juni 2026, brachte viel Leben und Freude in die Hauptstelle der Sparkasse Vorderpfalz in Ludwigshafen. Die Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Projekte, die sich alle für ein vielfältiges, buntes und lebendiges Ludwigshafen einsetzen, kamen zusammen, um ihrem Anliegen ein Gesicht zu geben, sich untereinander auszutauschen und die finanzielle Unterstützung symbolisch persönlich entgegenzunehmen.

Zusammenkommen mit Oberbürgermeister Prof. Dr. Blettner

Mit von der Partie war auch Ludwigshafens Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner in seiner Funktion als Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung. Er freute sich sehr, an der Übergabeveranstaltung der Stiftung Ludwigshafen teilnehmen zu können. Für ihn war dies ein ganz persönliches Anliegen: „So viele Menschen zu sehen, die sich ehrenamtlich für unsere Stadt engagieren, um sie noch vielfältiger zu gestalten und das soziale Miteinander zu fördern, macht mich sehr stolz und ist extrem wichtig für die Gemeinschaft. Es ist der schönste Termin des Tages und ich bin sehr zufrieden, dass wir dieses Zusammentreffen in diesem Rahmen feiern können.“

Auch der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Oliver Kolb, zeigte sich begeistert: „Ich freue mich sehr, dass wir mit unserer ältesten und größten Stiftung so viele tolle Projekte unterstützen können und die Freude aller Beteiligten direkt zu spüren bekommen. Durch die neue Förderrunde unterstützen wir acht Projekte aus dem Bereich Kinder, Kita und Jugend, neun beschäftigen sich mit Kunst, Musik und Bühne, bei vier Initiativen stehen Sport, Bewegung und Inklusion im Mittelpunkt und vier weitere engagieren sich für Bildung, MINT und Teilhabe. Also eine hervorragende und abwechslungsreiche Mischung an Angeboten für die Menschen in Ludwigshafen.“

Ausblick: Nächste Förderrunde

Vereine und gemeinnützige Einrichtungen aus Ludwigshafen, die mit Leidenschaft das Gemeinwohl ihrer Stadt stärken, können sich bereits jetzt für die kommende Förderrunde bewerben. Alle Details zum Antragsverfahren gibt es auf www.sparkasse‑vorderpfalz.de. Das Kuratorium der Stiftung wird im Herbst über die Vergabe der nächsten Fördermittel entscheiden.

Übersicht der geförderten Projekte:

-Chronik der Volkshochschule (125 Jahre)

-buntkicktgut – interkultureller Straßenfußball

-Musical Footloose (Junges Musical der Pfalzbau Bühnen)

-Mitmach-Zirkus ZappZarap (LuZiE)

-Eltern-Kind-Café in der Jugendfreizeitstätte Ruchheim

-Pfoten für die KITA Nord

-Sportprojekt der KTS Edigheim

-FC Arminia 03 Ludwigshafen e. V.: Lautsprecheranlage für die Bezirkssportanlage in Rheingönheim

-Initiative lokale Agenda 21 Ludwigshafen e. V.: Inselsommer 2026

-Ludwigshafener Stiftung für Jugendhilfe: „Natur Biwak für Jugendliche – Teamentwicklung und Selbstwirksamkeit“

-Kunstverein Ludwigshafen e. V.: Jugendkunstschule unARTig unterwegs – kulturelle Teilhabe durch das mobile Atelier von unARTig

-Sinfonisches Blasorchester Ludwigshafen e. V.: Konzert im BASF Feierabendhaus Reise nach Gondwana

-SFL Schlossschule: Fortführung von Anti-Aggressionstraining

-Förderverein dasHaus e. V.: Cirkus Barbar

-Marketing-Verein Ludwigshafen e. V.: Sport vernetzt Ludwigshafen

-Verein der Freunde des Carl-Bosch-Gymnasium: Jahreskonzerte 2026 des Carl-Bosch-Gymnasium

-Studierendenwerk Vorderpfalz: Ausstattung Bewegungsraum für die Kita LUfanten

-Verein der Freunde des Geschwister-Scholl-Gymnasium Ludwigshafen: Robotik AG aus Ludwigshafen im Weltfinale der First Lego League in Griechenland

-Reiterhof Kinderhilfe: Zubehör für therapeutisches Voltigieren und inklusive Reitstunden

-Förder- und Freundeskreis der Astrid-Lindgren-Schule Ruchheim e. V.: Löwenmut und Clownnasen – Grundschulkinder machen Zirkus

-JOBLINGE gAG Metropolregion Rhein-Neckar: Kick-Start – Unterstützung chancenarmer Jugendlicher vor Ausbildungsstart

-Kunstverein Ludwigshafen: NOCH NICHT: UTOPIE IM ENTSTEHEN – Ludwigshafen befragt seine Moderne

-Katholischer Kirchenbauverein Maria Himmelfahrt Ludwigshafen-Oggersheim e. V.: (Wander-) Ausstellung zum 250. Weihejubiläum der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt

-Förderverein Gräfenauschule: Mitmachzirkus für Kinder Soluna im Stadtteil Hemshof in den Herbstferien; ein zirkuspädagogisches Projekt

-Evangelische Jugend Ludwigshafen: MUSICAL – MOSE – 26, Projektwoche mit zwei Aufführungen für Jugendliche

Bildunterschrift: Gemeinsam Ludwigshafens Zukunft gestalten! Kuratoriumsvorsitzender der Sparkassenstiftung Prof. Dr. Klaus Blettner (vorne links) und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Oliver Kolb (vorne rechts) mit den geförderten

Machern von Morgen der Ludwigshafener Initiativen – Foto: Klaus Venus

Quelle Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 09:28