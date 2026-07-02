Ludwigshafen – Diebstahl eines E-Scooters – Polizei sucht Zeugen



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, den 01.07.2026 gegen 19:00 Uhr, kam es in der Bismarckstraße in Ludwigshafen auf Höhe des Sozialverbands VDK zu einem Diebstahl eines E-Scooters.

Tatverdächtig sind nach aktuellem Stand der Ermittlungen drei Jugendliche, die sich an dem E-Scooter zu schaffen machten. Einer der Täter trug ein blau-schwarzes Hoffenheim-Fußballtrickot, eine schwarze Hose der Marke Adidas und eine Mütze. Der zweite Tatverdächtige trug ein helles Shirt, der Dritte ein dunkles Oberteil. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Haben Sie verdächtige Personen wahrgenommen oder die Tat sogar beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Angaben der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621 963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de, mitzuteilen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 21:18