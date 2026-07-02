Lorsch / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Tourist-Information NibelungenLand lädt am Donnerstag, 9. Juli 2026, zu einem besonderen Sommererlebnis in den historischen Kräutergarten in Lorsch ein. Unter dem Titel „Kräuter + Wein“ erwartet die Teilnehmer ab 18 Uhr eine Kombination aus spannender Führung und einer exklusiven Weinprobe in außergewöhnlichem Ambiente.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der geschichtsträchtige Kräutergarten nach dem Lorscher Arzneibuch, der auf besondere Weise erlebbar gemacht wird. Passend zu den vorgestellten Heil- und Gewürzkräutern präsentiert die Bergsträßer Winzer eG ausgewählte Weine, die direkt vor Ort verkostet werden können. So verbindet die Veranstaltung Wissenswertes über die Kräuterwelt mit regionalem Weingenuss.

„Die Veranstaltung ‚Kräuter + Wein‘ verspricht einen genussvollen Sommerabend in besonderem Ambiente – eine ideale Gelegenheit, Weinvielfalt und Kräuterwissen auf außergewöhnliche Weise zu verbinden“, sagt Simone Paepke, Leiterin der Tourist-Information NibelungenLand.

Die Teilnahme kostet 29,50 Euro pro Person. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Die Veranstaltung findet ab einer Mindestteilnehmerzahl von zehn Personen statt.

Anmeldung und Informationen

Anmeldungen nimmt die Tourist-Information NibelungenLand unter dem Dach der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) entgegen.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 10:00 bis 16:00 Uhr

Telefon: 06251 / 17526-0

E-Mail: info@nibelungenland.net

Weitere Informationen zum touristischen Angebot im NibelungenLand sowie zur Wirtschaftsregion Bergstraße sind auf den Internetseiten der Tourist-Information und der Wirtschaftsförderung Bergstraße erhältlich.

Quelle: Tourist-Information NibelungenLand / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 15:55