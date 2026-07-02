Landau – Zoo-Safari für Ferienkinder im Zoo Landau in der Pfalz am 6. August 2026, 14 Uhr – 16:30 Uhr

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Zooschule Landau bietet in Kooperation mit der StadtLeben Landau in der
Pfalz GmbH für Kinder von 6 bis 12 Jahren, die in Landau und in der Region ihre
Ferien verbringen, eine ganz besondere Veranstaltung an: die „Zoo-Safari“.
Auf einem zweieinhalbstündigen Erlebnisrundgang durch den Landauer Zoo haben
die Kinder die Möglichkeit, Tiere in ihren Gehegen zu beobachten und diese
teilweise sogar hautnah zu erleben. Sie erfahren dabei Besonderheiten und
erhalten interessante Einblicke in das Leben der Zootiere.
Wie viel Fleisch frisst ein Tiger am Tag? Wie können Tierpfleger die Pinguine auseinanderhalten? Wie klein
ist ein Känguru, wenn es zur Welt kommt?
Daneben wird es außerdem um die Arbeit eines modernen zoologischen Gartens
gehen, um zu erklären, wofür Zoos heute da sind und wie sie zum Erhalt
bedrohter Tierarten beitragen. Natürlich können die Kinder auch ihre eigenen
Fragen stellen, und die Pädagoginnen und Pädagogen werden tolle
Anschauungsmaterialien wie z.B. Eier, Felle, Federn, Schädel zum Berühren und
Bestaunen dabeihaben. So wird der Zoorundgang für alle Ferienkinder zu einem
ganz besonderen Erlebnis!
Eine Anmeldung zur Zoosafari ist erforderlich, dies ist bei der Tourist-Information
unter der Telefonnummer 0 63 41-13 83 10 möglich.
ANMELDESCHLUSS ist Dienstag, 4. August 2026!
Los geht es um 14 Uhr, der Treffpunkt ist an der Zookasse ab 13:45 Uhr.
Bitte beachten Sie, dass in der Ferienzeit an der Zookasse nachmittags viel Betrieb
sein kann, und bringen Sie Ihr Kind bitte rechtzeitig in den Zoo.
Kosten: 12,50 Euro (NUR IN BAR!) für Zoosafari zuzüglich 2,50 Euro Zoo-Eintritt!
Der Zoo Landau behält sich vor, die Veranstaltung ggf. witterungsbedingt
abzusagen oder zeitlich abzukürzen.
Bild: Zooschule Landau
Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz
Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 21:09