Landau – Zoo-Safari für Ferienkinder im Zoo Landau in der Pfalz am 6. August 2026, 14 Uhr – 16:30 Uhr



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Zooschule Landau bietet in Kooperation mit der StadtLeben Landau in der

Pfalz GmbH für Kinder von 6 bis 12 Jahren, die in Landau und in der Region ihre

Ferien verbringen, eine ganz besondere Veranstaltung an: die „Zoo-Safari“.

Auf einem zweieinhalbstündigen Erlebnisrundgang durch den Landauer Zoo haben

die Kinder die Möglichkeit, Tiere in ihren Gehegen zu beobachten und diese

teilweise sogar hautnah zu erleben. Sie erfahren dabei Besonderheiten und

erhalten interessante Einblicke in das Leben der Zootiere.

Wie viel Fleisch frisst ein Tiger am Tag? Wie können Tierpfleger die Pinguine auseinanderhalten? Wie klein

ist ein Känguru, wenn es zur Welt kommt?

Daneben wird es außerdem um die Arbeit eines modernen zoologischen Gartens

gehen, um zu erklären, wofür Zoos heute da sind und wie sie zum Erhalt

bedrohter Tierarten beitragen. Natürlich können die Kinder auch ihre eigenen

Fragen stellen, und die Pädagoginnen und Pädagogen werden tolle

Anschauungsmaterialien wie z.B. Eier, Felle, Federn, Schädel zum Berühren und

Bestaunen dabeihaben. So wird der Zoorundgang für alle Ferienkinder zu einem

ganz besonderen Erlebnis!

Eine Anmeldung zur Zoosafari ist erforderlich, dies ist bei der Tourist-Information

unter der Telefonnummer 0 63 41-13 83 10 möglich.

ANMELDESCHLUSS ist Dienstag, 4. August 2026!

Los geht es um 14 Uhr, der Treffpunkt ist an der Zookasse ab 13:45 Uhr.

Bitte beachten Sie, dass in der Ferienzeit an der Zookasse nachmittags viel Betrieb

sein kann, und bringen Sie Ihr Kind bitte rechtzeitig in den Zoo.

Kosten: 12,50 Euro (NUR IN BAR!) für Zoosafari zuzüglich 2,50 Euro Zoo-Eintritt!

Der Zoo Landau behält sich vor, die Veranstaltung ggf. witterungsbedingt

abzusagen oder zeitlich abzukürzen.

Bild: Zooschule Landau

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 21:09