Landau / südliche Weinstraße / Germersheim. Von Dienstag auf Mittwoch waren 15 Führungskräfte des Brand- und Katastrophenschutzes aus den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim sowie der Stadt Landau aktiv: Nicht etwa zuhause in der Südpfalz, sondern im Landkreis Bad Kreuznach, wo der Einsatz nach dem Waldbrand auf dem Rotenfels weiter anhält.

Sie haben auf Bitten der örtlichen Einsatzleitung eine Schicht in der Zentrale des Einsatzes übernommen und über Nacht diverse Stabsstellen besetzt. Jens Thiele, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Südliche Weinstraße, leitete in dieser Zeit den Führungsstab. Ihr Einsatz endete am Mittwochmorgen. Drei Kräfte aus dem Kreis Germersheim werden auch in der Nacht auf Donnerstag noch Führungsunterstützung leisten.



Die südpfälzischen Führungskräfte sind nicht die einzigen pfälzischen Helferinnen und Helfer, die derzeit im Kreis Bad Kreuznach im Einsatz sind: Rund 90 weitere Kräfte des Brand- und Katastrophenschutzes aus dem Einzugsgebiet der Integrierten Leitstelle Landau waren bereits am Dienstagfrüh angereist, um unter Leitung von Christian Betzel, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Germersheim, die Waldbrandbekämpfung zu unterstützen. Diese Feuerwehrfrauen und -männer waren in verschiedenen Abschnitten eingesetzt. Sie reisen im Laufe des Mittwochabends ab. „Unser Personal wechselten wir in dieser Zeit selbständig durch. Es gab einen Bereitstellungsraum, der auch die Möglichkeit von Verpflegungsaufnahme und Feldbetten in einem Schulzentrum geboten hat“, berichten die Feuerwehrleute von vor Ort.

Bildunterschrift:

1) Beim Einsatz zur Waldbrandbekämpfung in Bad Kreuznach. Foto: KV SÜW/Wingerter

2) Feuerwehr-Führungskräfte aus der Südpfalz unterstützten beim Waldbrand im Kreis Bad Kreuznach. Foto: KV SÜW/Thiele

Quelle Landau/Germersheim/südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 08:21