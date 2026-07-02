Landau – Unterbringung für geflüchtete Menschen neu organisiert: Gemeinschaftsunterkunft in der Landauer Schlachthofstraße geschlossen



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Landau hat die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerbende und

Geflüchtete in der Schlachthofstraße wie angekündigt zum 1. Juli außer Betrieb

genommen. Hintergrund ist die derzeit deutlich entspannte Belegungssituation

in den städtischen Unterkünften.

Bis zur Schließung lebten 76 Menschen in den drei Gemeinschaftsunterkünften

der Stadt, davon 42 in der Unterkunft in der Schlachthofstraße. Sie wurden auf

die beiden verbleibenden Gemeinschaftsunterkünfte in der Industriestraße und

an der Horstschanze verteilt. Dabei wurden individuelle Bedürfnisse sowie

familiäre Konstellationen soweit möglich berücksichtigt.

Die Entscheidung basiert, wie in der jüngsten Sitzung des städtischen

Sozialausschusses kommuniziert, auf der aktuellen Entwicklung der

Zuweisungszahlen. Nach Einschätzung der Verwaltung reichen die vorhandenen

Kapazitäten – sofern sich die Rahmenbedingungen nicht grundlegend ändern –

für die kommenden Jahre aus. Durch die Schließung werden insbesondere

Ausgaben für Sicherheitsdienst und Versorgung sowie perspektivisch auch Miet-

und Mietnebenkosten reduziert. Zudem können die finanziellen und

personellen Ressourcen in der Betreuung an den verbleibenden beiden

Standorten gebündelt werden.

„Die Situation bei den Zuweisungen hat sich in den vergangenen Monaten

deutlich stabilisiert. Deshalb passen wir unsere Unterbringungsstrukturen

verantwortungsvoll an die tatsächlichen Bedarfe an. Gleichzeitig war uns

wichtig, dass die Menschen, die zu uns gekommen sind, beim Umzug verlässlich

begleitet und ihre individuellen Lebenssituationen berücksichtigt wurden“, sagt

Beigeordnete und Sozialdezernentin Lena Dürphold.

Die Stadt weist darauf hin, dass sich die Entwicklung der Flüchtlingsbewegungen

aufgrund internationaler Krisen jederzeit verändern kann. Die

Belegungssituation wird deshalb weiter fortlaufend beobachtet und bei Bedarf

neu bewertet.

Bildunterschrift: Die Stadt Landau hat die Unterbringung für geflüchtete

Menschen neu organisiert. (Symbolbild: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 21:06