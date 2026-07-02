Landau – Parken in Landau: Bewirtschaftung von Maler- und Fliegerviertel startet am 15. Juli



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ab Mittwoch, 15. Juli, weitet die Stadt Landau die Parkraumbewirtschaftung auf

die bislang noch nicht bewirtschafteten Bereiche der Parkquartiere Nord und

Nordost aus. Dazu zählen das Flieger- und das Malerviertel sowie die

Godramsteiner Straße.

Grundlage hierfür ist ein Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2021, mit dem die

Parkraumbewirtschaftung in Landau schrittweise neu geordnet wird. Ziel ist es,

den vorhandenen Parkraum in den Wohnquartieren besser zu strukturieren und

besser zu nutzen. Klar markierte Stellflächen und einheitliche Regelungen

machen das Parken übersichtlicher und tragen gleichzeitig dazu bei,

Rettungswege zuverlässig freizuhalten.

Handlungsbedarf besteht insbesondere aufgrund des gestiegenen Parkdrucks in

den Quartieren. Dieser führt häufig zu unübersichtlichen Verkehrssituationen

und auch dazu, dass Fahrzeuge auf Gehwegen abgestellt werden.

Mit der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung wird der vorhandene Platz

künftig effizienter genutzt. Gleichzeitig setzt die Stadt darauf, dass private

Stellplätze – etwa in Garagen oder Innenhöfen – wieder häufiger zum Abstellen

von Fahrzeugen verwendet werden. Erfahrungen aus der Südstadt zeigen, dass

dies zu einer spürbaren Entlastung des öffentlichen Parkraums beiträgt. Zudem

wird erwartet, dass beispielsweise Berufsschülerinnen und Berufsschüler künftig

häufiger mit dem Bus, dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind.

Die hierfür erforderlichen Parkscheinautomaten werden derzeit installiert. Ein

Teil der neuen Standorte ist bereits mit Automaten ausgestattet, die technisch

schon in Betrieb sind. Bis einschließlich Dienstag, 14. Juli, ist dort jedoch noch

kein Parkschein erforderlich. Entsprechende Hinweise wurden an den Geräten

angebracht. Die Gebührenpflicht beginnt erst am Mittwoch, 15. Juli. Die noch

fehlenden Parkscheinautomaten werden bis dahin aufgestellt.

Wichtig zu wissen: Vier-Monats- und Jahrestickets können ganz bequem online

unter www.landau.de/parken beantragt werden. Monatstickets gibt es exklusiv

über das Handyparken; Wochen- und Tagestickets sowie Kurzzeittickets sind am

Parkscheinautomaten oder auch per Handyparken zu lösen. Erworben werden

kann eine Parkplakette von jeder Person, also nicht nur von Anwohnenden.

Weitere Infos gibt es zum Parken in Landau unter www.landau.de/parken und

zum Handyparken unter https://www.smartparking.de.

Bildunterschrift: Ziel der Parkraumbewirtschaftung, der klar markierten Flächen

und der einheitlichen Regelungen ist es, den vorhandenen Parkraum in den

Wohnquartieren besser zu strukturieren und besser zu nutzen als bisher. (Quelle:

Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 21:13