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Design ohne Titel
02.07.2026, 21:13 Uhr

Landau – Parken in Landau: Bewirtschaftung von Maler- und Fliegerviertel startet am 15. Juli

Design ohne Titel
Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ab Mittwoch, 15. Juli, weitet die Stadt Landau die Parkraumbewirtschaftung auf
die bislang noch nicht bewirtschafteten Bereiche der Parkquartiere Nord und
Nordost aus. Dazu zählen das Flieger- und das Malerviertel sowie die
Godramsteiner Straße.

Grundlage hierfür ist ein Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2021, mit dem die
Parkraumbewirtschaftung in Landau schrittweise neu geordnet wird. Ziel ist es,
den vorhandenen Parkraum in den Wohnquartieren besser zu strukturieren und
besser zu nutzen. Klar markierte Stellflächen und einheitliche Regelungen
machen das Parken übersichtlicher und tragen gleichzeitig dazu bei,
Rettungswege zuverlässig freizuhalten.

Handlungsbedarf besteht insbesondere aufgrund des gestiegenen Parkdrucks in
den Quartieren. Dieser führt häufig zu unübersichtlichen Verkehrssituationen
und auch dazu, dass Fahrzeuge auf Gehwegen abgestellt werden.

Mit der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung wird der vorhandene Platz
künftig effizienter genutzt. Gleichzeitig setzt die Stadt darauf, dass private
Stellplätze – etwa in Garagen oder Innenhöfen – wieder häufiger zum Abstellen
von Fahrzeugen verwendet werden. Erfahrungen aus der Südstadt zeigen, dass
dies zu einer spürbaren Entlastung des öffentlichen Parkraums beiträgt. Zudem
wird erwartet, dass beispielsweise Berufsschülerinnen und Berufsschüler künftig
häufiger mit dem Bus, dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind.

Die hierfür erforderlichen Parkscheinautomaten werden derzeit installiert. Ein
Teil der neuen Standorte ist bereits mit Automaten ausgestattet, die technisch
schon in Betrieb sind. Bis einschließlich Dienstag, 14. Juli, ist dort jedoch noch
kein Parkschein erforderlich. Entsprechende Hinweise wurden an den Geräten
angebracht. Die Gebührenpflicht beginnt erst am Mittwoch, 15. Juli. Die noch
fehlenden Parkscheinautomaten werden bis dahin aufgestellt.

Wichtig zu wissen: Vier-Monats- und Jahrestickets können ganz bequem online
unter www.landau.de/parken beantragt werden. Monatstickets gibt es exklusiv
über das Handyparken; Wochen- und Tagestickets sowie Kurzzeittickets sind am
Parkscheinautomaten oder auch per Handyparken zu lösen. Erworben werden
kann eine Parkplakette von jeder Person, also nicht nur von Anwohnenden.

Weitere Infos gibt es zum Parken in Landau unter www.landau.de/parken und
zum Handyparken unter https://www.smartparking.de.

Bildunterschrift: Ziel der Parkraumbewirtschaftung, der klar markierten Flächen
und der einheitlichen Regelungen ist es, den vorhandenen Parkraum in den
Wohnquartieren besser zu strukturieren und besser zu nutzen als bisher. (Quelle:
Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 21:13

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