Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Während des Drachenbootfestivals kommt es von Freitag, 10. Juli, bis Sonntag, 12. Juli 2026, zu Verkehrsänderungen im Bereich der Neckarstraße. Ab Höhe der Goethestraße wird eine Fahrbahnhälfte gesperrt. Die Neckarstraße ist in diesem Abschnitt als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Fähre ausgewiesen. Die Umleitung erfolgt über die Valentinianstraße und Domitianstraße zur Trajanstraße. Für Besucherinnen und Besucher des Drachenbootfestivals stehen Parkplätze entlang der Neckarstraße sowie auf einem Teil der Neckarwiese zur Verfügung. Zusätzlich kann der Parkplatz des künftigen Benz-Quartiers in der Wallstadter Straße 59 kostenlos genutzt werden. Die Stadt Ladenburg bittet darum, ausschließlich die ausgewiesenen Parkflächen zu nutzen. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden ordnungsrechtlich geahndet und können in schwerwiegenden Fällen abgeschleppt werden. Die Stadt Ladenburg bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen und empfiehlt, nach Möglichkeit mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.
Quelle: Stadt Ladenburg
Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 09:02