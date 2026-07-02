Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Hund greift anderen Hund an – Zeugenaufruf



Ketsch/Metropolregion Rhein-Neckar – Eine 54-Jährige und ein 62-Jähriger gingen am Samstag mit ihren beiden Hunden im Bereich der Speyerer Straße spazieren.

Gegen 18 Uhr kam ihnen auf Höhe der Altrheinbrücke eine Frau entgegen, die ebenfalls mit ihrem Hund Gassi ging. Der hüfthohe Hund, der an einer Schleppleine geführt wurde, griff den Hund der 54-Jährigen an und verletzte ihn am Kopf. Beim Versuch die beiden Tiere zu trennen, verletzte sich der 62-Jährige leicht an einem Finger. Nach der Attacke kümmerten sich die beiden Hundebesitzer zunächst um den verletzten Cockapoo. Die bislang unbekannte Frau lief mit ihrem Hund weiter. Der Polizeiposten Ketsch ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen sie. Die Unbekannte war 30 bis 40 Jahre alt, schlank und ungefähr 170 cm groß.

Sie trug ihre blonden schulterlangen Haare zu einem offenen Pferdeschwanz gebunden. Bekleidet war sie mit kurzen Short und einem quergestreiften Shirt. Bei ihrem Hund handelt es sich mutmaßlich um einen hüfthohen Sibirian Husky mit grau-weißem Fell, der an einer neon-gelb-orangenen Schleppleine geführt wurde.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ketsch unter der Telefonnummer 06202/ 61696 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 21:23