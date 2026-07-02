Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtwerke Heidelberg treiben den Ausbau der grünen Fernwärme weiter voran: Ab Montag, den 6. Juli, beginnt der kommunale Energieversorger mit den Bauarbeiten zur Fernwärmeverlegung in der Kuno-Fischer-Straße im Stadtteil Heidelberg-Neuenheim. Die Arbeiten erfolgen im Abschnitt zwischen Bergstraße und Handschuhsheimer Landstraße und werden voraussichtlich Anfang September 2026 abgeschlossen sein. Während Bauarbeiten wird die Kuno-Fischer-Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt; eine Umleitung wird eingerichtet. Zufußgehende und Radfahrende können den Baustellenbereich jederzeit passieren, Rettungswege bleiben durchgehend gewährleistet. Über Änderungen bei der Müllabfuhr und über Sperrmüllabholungen werden Anwohnende gesondert informiert. Immobilieneigentümer, die an einem Anschluss an die Fernwärme interessiert sind, erhalten eine Sprinterprämie, wenn sie sich während der Bauarbeiten anschließen lassen. Eine Angebotsanfrage können sie bei den Stadtwerken Heidelberg Netzen unter www.netzportal.swhd.de > Hausanschluss stellen. Weitere Informationen zum Fernwärmeausbau unter www.swhd.de/einfachwaerme.
Quelle: Stadtwerke Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 08:58