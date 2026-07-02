Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer in einer Kindertageseinrichtung arbeitet oder kurz vor dem Berufseinstieg steht, weiß: Die richtige Einrichtung zu finden, ist mehr als eine Frage offener Stellen. Es geht um Teamkultur, pädagogische Schwerpunkte und darum, ob es menschlich passt. Deshalb lädt die Stadt Heidelberg gemeinsam mit freien und privat-gewerblichen Trägern von Kindertageseinrichtungen am Mittwoch, 15. Juli 2026, von 16.30 bis 18.30 Uhr erstmals zu einem Speed Dating für Kita-Fachkräfte auf Jobsuche ein. Veranstaltungsort ist das Gebäude des Stadtjugendrings Heidelberg e. V., Harbigweg 5, in Heidelberg-Kirchheim. Die Veranstaltung findet im Rahmen der trägerübergreifenden Kampagne „It’s a Match – Kitas in Heidelberg und Du“ statt.

Das Format richtet sich an alle ausgebildeten Fachkräfte, die in der frühkindlichen Bildung tätig sind oder zeitnah ihre Ausbildung beenden. In kurzen, strukturierten Gesprächen können Interessierte acht verschiedene Träger von Heidelberger Kindertageseinrichtungen kennenlernen – ohne Bewerbungsmappe, ohne Druck, dafür mit echtem Austausch. Jede Begegnung bietet die Chance, Einblicke in Konzepte, Teams und Arbeitsweisen zu gewinnen und herauszufinden, ob es beruflich „matcht“.

„Wir möchten Fachkräften auf Jobsuche die Möglichkeit geben, unkompliziert herauszufinden, wo sie sich wohlfühlen könnten“, betont Olga Addis vom Kinder- und Jugendamt der Stadt Heidelberg. Das Speed Dating soll Orientierung bieten, Türen öffnen und Begegnungen ermöglichen, die im klassischen Bewerbungsprozess oft verborgen bleiben.

Die Teilnahme ist kostenfrei und unverbindlich. Infos gibt es auch im Internet unter www.kita-talente-hd.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 09:36