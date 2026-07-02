Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmittag (02.07.2026) ist es im Bereich des Bahnübergangs Grenzhöfer Weg / Edinger Straße in Heidelberg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn gekommen. Eine 63-jährige Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte die Frau gegen 13:50 Uhr mit ihrem Smart den Bahnübergang in Richtung Mannheimer Straße überqueren. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einer herannahenden Straßenbahn, die in Richtung Edingen-Neckarhausen unterwegs war.

Die 63-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

In der Straßenbahn befanden sich zum Unfallzeitpunkt 13 Fahrgäste. Nach Angaben der Polizei blieben alle Insassen unverletzt.

Der Bereich Grenzhöfer Weg / Edinger Straße ist derzeit für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten sowohl für den Straßenverkehr als auch für den Bahnverkehr gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zur genauen Unfallursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

MRN-News wird nachberichten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 15:31