

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Neuenheimer Neckarwiese verwandelt sich am Sonntag, 5. Juli 2026, von 13 bis 18 Uhr in eine große Sport- und Bewegungsfläche: Beim „Schaufenster des Sports“ präsentieren zahlreiche Heidelberger Vereine und Sportorganisationen die breite Vielfalt des Sports in Heidelberg und der Region. Besucherinnen und Besucher jeden Alters sind eingeladen, die kostenlosen Mitmachangebote auszuprobieren, neue Sportarten kennenzulernen und mit den Vereinen ins Gespräch zu kommen.

Ob Ninja Warrior, Handball, Rollstuhlbasketball, Baseball, American Football, Capoeira, Rugby, Hockey, Lacrosse, American Football, Cricket oder Fechten – an zahlreichen Aktionsständen können Interessierte selbst aktiv werden und verschiedene Disziplinen testen. Ergänzt wird das Angebot durch abwechslungsreiche Stationen, unter anderem im Fußball und Hockey. Auch die MLP Academics Heidelberg sind mit einer eigenen Mitmachstation vertreten.

Für Unterhaltung sorgt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Vorführungen aus den Bereichen Cheerleading, Breakdance, Artistik, Capoeira und Rock’n’Roll. Darüber hinaus warten eine Hüpfburg, Kinderschminken sowie verschiedene Verpflegungsangebote auf die Gäste.

Im Rahmen des kostenlosen Programms „Sport im Park“ findet an diesem Tag zudem das „Zumba Fitness mit Lily“-Special beim Schaufenster des Sports um 15.30 Uhr zum Mitmachen statt. Auch hier ist eine Teilnahme kostenfrei möglich (www.heidelberg.de/sportimpark).

Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr, mit dem Rad oder zu Fuß empfohlen

Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten im Umfeld (Parkhaus Nordbrückenkopf) wird die Anreise zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Die Haltestellestelle Theodor-Heuss-Brücke befindet sich unweit der Veranstaltungsfläche und ist mit der Linie 37 erreichbar. Von den Haltestellen Neuenheim Brückenstraße (Linien 5, 26, 31) und Bismarckplatz (unter anderem Linien 5, 21, 23, 26) ist die Neckarwiese in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.

Veranstaltet wird das „Schaufenster des Sports“ vom Sportkreis Heidelberg e. V. in Zusammenarbeit mit dem Amt für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Heidelberg. Weitere Informationen gibt es online unter www.sportkreis-heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 09:43