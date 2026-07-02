Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die vhs Heidelberg bietet von Mittwoch, 15. Juli, bis Freitag, 17. Juli 2026, den dreitägigen Workshop „Gut bei Stimme. Training der Sprech- und Singstimme für ein lebendiges, authentisches und selbstsicheres Auftreten” an. Mit praktischen Übungen und dem Singen von Pop- und Jazzsongs lernen die Teilnehmenden, ihre Stimme bewusster, kräftiger und selbstsicherer einzusetzen. Das Angebot richtet sich auch an Menschen in Berufen mit hohen kommunikativen und stimmlichen Anforderungen. Das Gelernte kann gezielt in Beruf und Alltag übertragen werden. Eine Anmeldung ist bis 14. Juli bei der Volkshochschule Heidelberg unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de erforderlich.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.
Quelle: Volkshochschule Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 08:54