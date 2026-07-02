Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Heute gegen 21.25 Uhr entzündete sich bei einem Kochvorgang in Brühl, Germaniastraße, das benutzte Fett. Hierdurch entstand eine starke Rauchentwicklung sowie offene Flammen. Beim Löschversuch durch die Bewohner erlitt eine Person eine Rauchgasintoxikation. Zwei weitere Bewohner erlitten Verbrennungen an den Händen.

Der Brand wurde durch die Feuwerwehr gelöscht. Die Verletzten wurden durch Rettungskräfte in angrenzende Krankenhäuser verbracht.

Zur Höhe des entstandenen Sachschaden ist bislnag nichts bekannt.

Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026, 08:16