Viernheim – Kinder-Sommerfest auf dem Apostelplatz

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Vier Tage Sommerlaune für die ganze Familie

Der Apostelplatz verwandelt sich auch in diesem Jahr wieder in ein fröhliches Paradies für Kinder: Von Donnerstag, 9. Juli, bis Sonntag, 12. Juli, lädt das kleine Kinder-Sommerfest bereits zum vierten Mal zu Spiel, Spaß und gemeinsamen Erlebnissen in die Innenstadt ein. Veranstaltet wird das Fest von der städtischen Wirtschaftsförderung gemeinsam mit der City-Gemeinschaft.

Ab 11:30 Uhr drehen sich täglich die Fahrgeschäfte und sorgen für strahlende Gesichter. Ob Schiffschaukel, Bungee-Trampolin, Scheibenwischer oder Kinderkarussell – hier kommen kleine Abenteurer voll auf ihre Kosten. Dazu gibt es zahlreiche süße Versuchungen wie Crêpes und Schokofrüchte. Herzhaft wird es bei Grillspezialitäten und Pommes an der Worschdkischd, während weitere Gastronomiebetriebe der Innenstadt das kulinarische Angebot ergänzen. Gemütliche Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein und ermöglichen es auch Eltern und Angehörigen, das Fest in entspannter Atmosphäre zu genießen.

„Das Kinder-Sommerfest ist längst ein fester Termin im Viernheimer Sommer geworden“, sagt Claus Bunte von der Wirtschaftsförderung. „Wir möchten Familien einen Ort bieten, an dem sie gemeinsam eine unbeschwerte Zeit verbringen können.“

Und mit der Schaustellerfamilie Schneider ist erneut ein erfahrener Partner mit dabei, der auch in diesem Jahr wieder ein begrenztes Kontingent an Freikarten in den Geschäften der City-Gemeinschaft für die Kunden hinterlegt. „Wir lieben, was wir tun – und das sollen unsere Gäste spüren“, erklärt Marissa Schneider. „Faire Preise und viele glückliche Kinder sind unser Antrieb.“ Besonders beliebt sind die klassischen Fahrgeschäfte, allen voran die Schiffschaukel und das große Kinderkarussell mit seinen beweglichen Baby-Fliegern für die jüngsten Besucher.

Das Kinder-Sommerfest lädt Familien herzlich ein, vier Tage lang die Innenstadt zu genießen – mit viel Freude, Leckereien und einer entspannten, familiären Atmosphäre.

Magistrat der Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2026, 13:34