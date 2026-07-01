Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund des diesjährigen Brezelfestes im Zeitraum Donnerstag, 9. Juli, bis Dienstag, 14. Juli 2026, müssen Verkehrsbeschränkungen vorgenommen werden.

Die Eröffnung des Brezelfestes findet am Donnerstag, 9. Juli 2026, mit einem Festumzug vom Altpörtel über Maximilianstraße und Domplatz bis auf das Festgelände statt.

Im Rahmen des Weltrekordversuchs „Ein Zug, ein Team, ein Weltrekord“ am Samstag, 11. Juli 2026, wird die Straße Am Technik Museum am benannten Tag im Zeitraum von 17 bis etwa 19 Uhr vollständig für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung über die Industriestraße, Heinkelstraße sowie Geibstraße wird ausgeschildert.

Busverkehr:

Der Busverkehr der Linie 561 wird beim Eröffnungszug am 9. Juli 2026 von 17 Uhr bis etwa 18.30 Uhr ab dem Postplatz umgeleitet.

Auf den meisten Linien gibt es während des Brezelfestes eine Taktverlängerung. Hier beachten Sie bitte die ausgehängten Fahrpläne.

Aufgrund von Straßensperrungen können am Sonntag, 12. Juli 2026, während der Brezelfestparade die meisten Bushaltestellen im Innenstadtbereich nicht bedient werden. Die öffentlichen Verkehrsträger werden an den Haltestellen entsprechende Hinweise anbringen.

Taxi:

Der Taxistand befindet sich während dem gesamten Brezelfest am Ende der Steingasse zur Klipfelsau.

Motorisierter Individualverkehr/Auto:

Parkplatzsuchende erhalten über das Parkleitsystem die notwendigen Informationen und werden zu den ausgewiesenen Besuchendenparkplätzen geführt. Als Besuchendenparkplätze stehen der Parkplatz am Naturfreundehaus, der Parkplatz am Technik-Museum und das Parkgelände am Bademaxx mit insgesamt über 2.000 Stellflächen zur Verfügung.

Der Parkplatz am Naturfreundehaus ist gebührenpflichtig, auch für Inhaber*innen von Monats- und Jahresparkscheinen.

Die Brezelfestparade am Sonntag, 12. Juli 2026, stellt sich in der Burgstraße zwischen Oberen Langgasse und Am Woogbach auf. Der Straßenzug wird daher an diesem Tag bereits ab 9 Uhr für den Individualverkehr gesperrt sein.

Die Parade beginnt gegen 13.30 Uhr und führt über die Obere Langgasse – Bahnhofstraße – Postplatz – Maximilianstraße, Domplatz zur Industriestraße/Karl-Leilling-Allee, wo im Bereich des Festplatzes die Auflösung erfolgt.

Die Festumzugsstrecke wird spätestens um 12.30 Uhr gesperrt.

Im Aufstellungsbereich und entlang der Zugstrecke sind Haltverbote ausgeschildert. Um einen reibungslosen Veranstaltungsablauf zu gewährleisten und auch Beschädigungen an parkenden Fahrzeugen zu vermeiden, bittet die Stadtverwaltung alle Anwohnenden und Besucher*innen, die Haltverbotsbeschilderung zu beachten.

Fahrrad:

Für den Fahrradverkehr wird ein Zweiradparkplatz im Sackgassenbereich der Karl-Leilling-Allee ausgewiesen.

Die Radfahrer*innen werden gebeten, ihre Zweiräder auf diesem Zweiradparkplatz und nicht im Bereich der Klipfelsau/Treppenaufgänge (Notausgänge) abzustellen.

Anmerkungen für Rollstuhlfahrende und schwerstbehinderte Menschen:

Schwerbehinderten mit entsprechendem Parkausweis stehen mit dem Domgartenparkplatz, der Großen Pfaffengasse, Großen Himmelsgasse und der Mühlturmstraße direkt an der Umzugsstrecke liegende Behindertenparkplätze zur Verfügung.

Weiterhin wird die Stadtverwaltung Speyer im Bereich der Maximilianstraße 12/13 (rechts neben dem Rathaus) ein abgesperrtes Areal für diese Personengruppen und deren Begleitpersonen zur Verfügung stellen.

In unmittelbarer Nähe dazu befindet sich im Kulturhof des Rathauses eine behindertengerechte Toilettenanlage.

Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2026, 10:35