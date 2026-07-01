Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Noch bis einschließlich Freitag, 10. Juli 2026 bleibt die Lillengasse im Bereich der Gärtnerstraße in Richtung Vogelsgartenstraße montags bis freitags, jeweils von 7 bis 17 Uhr, voll gesperrt. Grund sind Modernisierungsarbeiten der ThügaNETZE am Gasnetz. Anschließend folgt der letzte Bauabschnitt in der Lillengasse bis zur Kreuzung Salierstraße. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die Waldseer und Kaiser-Konrad-Straße. Um den Verkehrsfluss zu gewährleisten, gilt entlang der Waldseer Straße eingeschränktes Haltverbot.
Die Zugänge zu den Häusern in der Lillengasse bleiben während der gesamten Bauzeit gewährleistet, die Nutzung der Grundstückseinfahrten ist innerhalb der jeweiligen Bauabschnitte jedoch nur eingeschränkt möglich.
Für weitere Informationen oder bei Rückfragen können sich die Anwohner gerne an Mike Nowak wenden. Er ist unter der E-Mail-Adresse rohrbau-pfalz@thuega-netze.de erreichbar.
Quelle: Stadt Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2026, 09:51