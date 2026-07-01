Mannheim – Mann entblößt sich am Rheinauer See vor Joggerin

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Nachdem sich am Dienstagmorgen (30. Juni) am Rheinauer See ein Unbekannter vor einer Joggerin selbst befriedigte, bittet das Polizeipräsidium Mannheim um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine 26-jährige Frau war gegen 7.40 Uhr am auf dem dortigen Fußweg joggen, als sie im Strandbereich einen Mann bemerkte, der dort lag und sie beobachtete. Der Mann war lediglich mit einem Handtuch bedeckt. Als die Joggerin an ihm vorbeilief, drehte er sich um, entfernte das Handtuch und entblößte sich.

Nachdem die Frau ihre Joggingrunde beendet hatte und den Bereich um den See verlassen wollte, traf sie den Mann erneut im Bereich der Toilettenanlagen an. Dort entblößte er sich erneut vor der 26-Jährigen und nahm anschließend sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Die Frau flüchtete und verständigte umgehend die Polizei.

Vor ihrer Flucht konnte sie beobachten, wie der Tatverdächtige mit einem Fahrrad in Richtung Brühl davonfuhr. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang ihm die Flucht.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

– etwa 1,75 Meter groß

– normale Statur

– kurze schwarze Haare

– neongrüne Jacke

– petrolfarbenes Handtuch

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Mann gesehen haben, ihn identifizieren können oder ähnliche Vorfälle am Rheinauer See beobachtet oder selbst erlebt haben, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 1. Juli 2026, 13:50